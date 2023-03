Bocciatura a sorpresa per Zidane, strada spianata per la Juventus

Per Zinedine Zidane arriva l’inattesa bocciatura: per la Juventus c’è il via libera con un solo ostacolo da superare

Ha voglia di tornare in panchina Zinedine Zidane. Dopo aver visto sfumare la possibilità di allenare la Francia, con la conferma fino al 2026 di Didier Deschamps, l’ex Juventus sta aspettando il progetto giusto per tornare in corsa.

Di possibilità non ne mancano di certo visto che si preannuncia un’estate abbastanza calda dal punto di vista degli allenatori. Dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, diverse le big europee che potrebbero cambiare guida tecnica al termine di questa stagione. Senza dimenticare la Juventus che aspetta di capire quel che accadrà in questo finale di stagione e nelle aule di tribunale (sportive e non) per decidere se continuare o meno con Massimiliano Allegri. Proprio i bianconeri potrebbero beneficiare di una decisione presa altrove: per Zinedine Zidane è arrivata l’inattesa bocciatura ed ora per la Juve la strada è (quasi) spianata.

Calciomercato Juventus, Zidane bocciato: che occasione

Come detto tra le possibili destinazioni per Zidane c’è anche un ritorno al Real Madrid. I blancos a fine anno potrebbero separarsi da Carlo Ancelotti che potrebbe finire alla guida del Brasile.

Per la sua sostituzione si fanno diversi nomi: ‘El Confidencial’ parla di Zidane, Raul, Pochettino, Xabi Alonso e Nagelsmann. Il tedesco, appena esonerato dal Bayern Monaco, sarebbe in prima fila al momento. Anzi, stando a quanto si legge su ‘le10sport.com’, il Real avrebbe ‘bocciato’ un ritorno di Zidane (sarebbe il terzo da allenatore). A questo punto per il francese resterebbe la pista Juventus, in caso di separazione da Allegri, o quella che porta al Paris Saint-Germain.

Dopo l’eliminazione dalla Champions, in pochi scommettono sulla conferma di Galtier e Zidane è il sogno neanche troppo nascosto di Al-Khelaifi per la panchina. E’ proprio il club parigino il grande ostacolo da superare per la Juventus sulla strada che porta al ritorno, questa volta da allenatore, di Zizou a Torino. Un ritorno di cui si parla da anni e che in molto sono convinti che prima o poi ci sarà. Che il momento possa essere quest’estate lo si capirà nelle prossime settimane.