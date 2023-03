Rottura e sbarco in Serie A: scelta fatta per Lewandowski

A sorpresa Robert Lewandowski starebbe valutando concretamente di lasciare il Barcellona nel prossimo futuro: c’è il verdetto per la Serie A

L’età avanza per tutti e nessuno può contrastare l’avanzare del tempo. Robert Lewandowski ha compiuto lo scorso 21 agosto ben 34 anni, il che significa che per il bomber polacco si sta avvicinando sempre più il momento di abbassare in maniera considerevole l’asticella della sua straordinaria carriera.

Ma adesso è ancora presto. L’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, infatti, resta uno dei centravanti più forti in assoluto nel panorama calcistico europeo. È in grado di fare la differenza ad altissimi livelli, ma l’avventura in quel di Barcellona, finora, non è stata proprio memorabile. Anche per via dei problemi fisici che l’attaccante ha dovuto affrontare nella stagione in corso. Inoltre, dalla Spagna rimbalzano delle voci che raccontano come il bomber classe ’88 starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la nave blaugrana nel prossimo futuro.

Il motivo sarebbe riconducibile all’ormai più che noto ‘Caso Negreira‘, che ha generato scandalo nell’ultimo periodo e spinto l’Uefa ad aprire un’indagine. Il club spagnolo, come spiegato sulle pagine di Calciomercato.it, rischia l’esclusione da tutte le competizioni europee. Se tale scenario dovesse prendere forma e divenire realtà, a quel punto Lewandowski potrebbe davvero convincersi a cambiare aria. Motivo per cui quest’oggi, sul profilo di Telegram di Calciomercato.it, abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro in quale big di Serie A vorrebbero vedere il bomber polacco in caso di addio al Barça.

Lewandowski alla Juventus: arriva il verdetto

Le opzioni, nell’ordine, erano Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. Il primo posto se lo aggiudicano i bianconeri, con il 30% dei voti totali. In seconda posizione, invece, troviamo il club rossonero, al 27%. Seguono, poi, nerazzurri e giallorossi (pari al 17%).

Infine, all’ultimo posto della mini classifica si piazza il club partenopeo targato Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti (9%). Insomma, la maggioranza dei tifosi vedrebbe volentieri Lewandowski con la maglia della Juventus. È bene sottolineare, comunque, cbe l’eventuale operazione in questione appare alquanto improbabile ad oggi, tenendo conto pure della situazione difficile dal punto di vista giudiziario in cui è coinvolta direttamente la società bianconera. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.