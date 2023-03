Panchina Inter, il grande ex svela il post Inzaghi

Inter alle prese con un finale di stagione delicato, valutazioni in corso su Inzaghi: doppio suggerimento per la panchina

Una settimana alla ripresa di campionato e coppe, finale di stagione da vivere tutto d’un fiato soprattutto per l’Inter, ancora in corsa su tre fronti. Momenti decisivi per il futuro di Simone Inzaghi, che può puntare alla vittoria della Coppa Italia e a fare ancora strada in Champions League ma in campionato deve rimettersi in carreggiata per non rischiare clamorosamente il piazzamento minimo.

Sul futuro del tecnico, parla il grande ex Alessandro Altobelli, intervistato da ‘Tuttosport’. L’ex centravanti nerazzurro da un lato ‘difende’ Inzaghi ma dall’altro da’ già una indicazione sul suo possibile sostituto. “Ha vinto tre trofei, è ai quarti di Champions. Ma da questa squadra potrebbe ottenere molto di più – spiega – Con l’impegno europeo, arrivare secondi, terzi o quarti, conta fino a un certo punto. Ma con un secondo posto e una finale di Champions, sarebbe una stagione positiva. Se andasse via, punterei su Mourinho o Conte, sono convinto che all’Inter riuscirebbero a vincere ancora. Thiago Motta? Gli farei fare ancora esperienza, il tempo è dalla sua parte”.