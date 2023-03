Mulattieri e l’anno in doppia cifra: futuro in Serie A, lo vogliono 3-4 club

Il bomber di La Spezia sta disputando una grande stagione in B con la maglia del Frosinone, capolista del campionato. Il suo cartellino è di proprietà dell’Inter

La vena di Samuele Mulattieri trova sfogo anche con la maglia della Nazionale Under 21. Il bomber del Frosinone capolista in Serie B ha confermato l’ottima stagione di cui sta rendendo protagonista come terminale dell’attacco di Fabio Grosso e, rimessa la maglia azzurra per il primo test del 2023, in Serbia, ha timbrato con una doppietta grazie alla quale l’Italia di Paolo Nicolato ha avuto ragione della più giovane nazionale avversaria, già dentro il nuovo ciclo post Europeo con una squadra tutta di 2002 e 2003.

Mulattieri era nel giro della Under 21 dal 2021, ma aveva giocato l’ultima partita proprio verso la fine di quell’anno, il 12 novembre, nell’amichevole con la Romania giocata – fatalità – al ‘Benito Stirpe’, quello che sarebbe diventato il suo stadio nove mesi dopo, una volta rientrato all’Inter dal prestito al Crotone. Mulattieri segnò anche un gol in quella vittoria per 4-2: l’unica rete in azzurro fino a venerdì pomeriggio.

Le cinque partite giocate nel 2022, quelle per qualificarsi all’Europeo che andrà in scena tra fine giugno e inizio luglio in Romania e Georgia, Mulattieri non le ha giocate per un infortunio alla spalla che lo ha condizionato non consentendo a Nicolato di convocarlo. A quel punto la convocazione è saltata anche per i tre test di fine anno tra settembre e novembri dello scorso anno contro Inghilterra, Giappone e Germania. Stavolta Nicolato non si è fatto sfuggire l’occasione per richiamarlo, supportato anche dalle prestazioni del bomber che ha dimostrato di essersi messo definitivamente alle spalle quell’infortunio di fine marzo.

Calciomercato Inter, dal Frosinone a Bologna e Torino: futuro Mulattieri in Serie A

Per Samuele è sembrato davvero uscire da un tunnel in cui era finito e che per un ragazzo in rampa di lancio gli aveva creato anche un po’ di apprensione. Ma tornato all’Inter è arrivato il Frosinone a chiudere l’accordo e sta uscendo una stagione anche superiore alle aspettative, più che per il suo rendimento, per le ambizioni della squadra che non era partita per vincere il campionato, mentre ora guida la classifica e sembra davvero avere in mano il suo destino. Intanto è tornato a toccare la doppia cifra con il club (10 reti), cosa che non accadeva dalla stagione al Volendam in Olanda (18 reti in campionato e 1 nelle coppe). Eguagliare quel traguardo sarebbe favoloso, ma anche avvicinarsi, con le difese italiane, avrebbe un grande valore. E ora è arrivata anche la doppietta in Nazionale da autentico bomber di razza, manifestando doti in elevazione, nella scelta di tempo, nella rapacità dentro l’area.

Tutto ciò non è passato inosservato a molti club di Serie A che si sono messi sulle tracce di Samuele Mulattieri sapendo che a fine stagione Inter e Frosinone dovranno quanto meno parlare, ma per ora tutto fa pensare che il ragazzo tornerà a casa, a Milano. Poi chiaro che se il club ciociaro salirà in A le porte potrebbero riaprirsi per scrivere un nuovo accordo e far fare un’esperienza nella massima serie all’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurri. Ma il Frosinone già sa che troverà una concorrenza agguerrita: il Bologna, l’Empoli e il Torino stanno seguendo con molta attenzione la stagione di Mulattieri che potrebbe salire uno step e provare un’avventura in piazze che con la Serie A hanno una tradizione solida. Intanto all’immediato orizzonte c’è l’altro testa della Under 21 lunedì a Reggio Calabria, contro l’Ucraina, che giocherà l’Europeo nel girone con i padroni di casa della Romania, la Spagna e la Croazia. Nicolato aveva già annunciato rotazioni, ma magari, dopo questa doppietta, Mulatteri resterà lì al suo posto, al centro dell’attacco. O subentrerà in corsa. Prima di rituffarsi nel campionato di Serie B ed aiutare il Frosinone a coronare quello che sarebbe il terzo grande sogno della Serie A.