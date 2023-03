Morata torna in Serie A, ma è ‘giallo’ sulla destinazione

Alvaro Morata può tornare in Serie A, ma è ‘giallo’ sulla destinazione. Tutti gli aggiornamenti sullo spagnolo

Alvaro Morata torna nuovamente a far parlare di sé per un possibile ritorno in Serie A, per quella che diventerebbe la sua terza avventura in Italia dopo le prime due con la maglia della Juventus.

Quello all’Atletico Madrid è stato un rientro annunciato per lo spagnolo ex Juve: “Sapevo che sarei tornato all’Atletico. Alla Juventus mi sono sempre sentito bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l’Atletico. Simeone? Non ho mai avuto alcun problema con lui, a volte scherziamo su questa cosa. Il mio rapporto con lui è fenomenale, è il mio capo e c’è rispetto”. Adesso, però, si parla già di un nuovo possibile addio ai ‘Colchoneros’. Il centravanti spagnolo è in scadenza di contratto nel 2024 e il costo del suo cartellino si è notevolmente abbassato rispetto alle passate stagioni. Basteranno circa 15 milioni di euro per acquistare, stavolta definitivamente, Morata dall’Atletico Madrid. E in Italia non si parla solo di Juventus.

Calciomercato, ‘giallo’ Juventus-Milan per Morata

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centravanti sarebbe in cima alla lista del Milan in vista del calciomercato estivo. Per ‘Tuttosport’, invece, tornano a salire le quotazioni per il possibile ritorno alla Juve anche su diktat di Allegri.

A pesare potrebbe essere la scelta di cuore del giocatore, ancora legatissimo all’ambiente bianconero: “Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l’opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire “Juventus” come forma di vita. Ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino. Grazie di tutto fino alla fine”. Il ‘giallo’ Morata si infittisce.