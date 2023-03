Maldini stregato: 30 milioni e Napoli è già un ricordo

Il Milan e il suo Direttore seguono da tempo il calciatore classe 2001, ora finito nel mirino anche degli azzurri

Tutti vogliono il centrocampista dell’Udinese. Il club friulano continua ad essere una vera e propria fabbrica di talenti e ogni stagione c’è qualche elemento pronto a fare il salto di qualità in una big del calcio europeo.

Gli ultimi anni sono stati certamente quelli dei trasferimenti in Spagna di De Paul e Molina all’Atletico Madrid, che hanno portato diversi soldi nelle casse dei bianconeri. La scorsa estate, invece, è stata la volta di Udogie. L’esterno italiano, seguito da Juventus e Inter, ha detto sì al Tottenham e a fine stagione si trasferirà a Londra.

Nell’Udinese di Sottil, che null’ultima sfida di campionato ha battuto il Milan con un netto 3 a 1, sono tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra, a partire dal centravanti Beto, che in estate può davvero fare il salto di qualità. Ma il talento più puro dei bianconeri, che stuzzica la fantasia di molti, è certamente Lazar Samardzic. Il trequartista serbo, nato in Germania, a Berlino, è cresciuto tantissimo da quando sulla panchina friulana siede Sottil. Sta giocando prevalentemente da mezzala e ha già messo a segno quattro reti e tre assist, in 26 match di Serie A. Contro il Milan si è fatto notare soprattutto per la splendida azione, che ha portato al gol del vantaggio.

Calciomercato Milan, sfida al Napoli per Samardzic: l’Udinese non ha fretta

Proprio i rossoneri lo seguono davvero da tempo. Paolo Maldini provò a portarlo a in Italia prima che lo facesse l’Udinese, ma senza successo.

Il Milan e il suo direttore tecnico ne stanno ammirando la crescita in bianconero: Samardzic ha davvero tutte le qualità fisiche e tecniche per fare bene in una grande. I friulani, però, da sempre bottega cara, non hanno fretta. Il contratto scade nel 2026 e il valore del cartellino del talento 2001 è destinato a salire. Di fronte ad un’offerta da 25/30 milioni di euro, l’Udinese potrebbe iniziare a pensarci ma c’è la seria possibilità che in estate si scateni una vera e propria asta. Il talento del serbo ha stregato anche il Napoli e la Juventus. Le squadre italiane devono, però, fare in fretta, se non vogliono che Samardzic faccia la fine di De Paul o Udogie.