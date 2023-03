Lazio, un vice Immobile per Sarri: sprint per il ‘Lukaku italiano’

Il club di Lotito guarda al campionato italiano per regalare al tecnico una valida alternativa al bomber che da due stagioni è alle prese con problemi fisici

Lazio-Sarri, un matrimonio che sembra destinato a proseguire anche se il tecnico ha (ri)chiesto a Lotito la ‘testa’ di Igli Tare, in scadenza a giugno. Per quanto riguarda il mercato che verrà, invece, una delle priorità dell’ex Napoli e Juve è sempre il vice Immobile. Una valida alternativa, ora non presente in rosa, al bomber che nelle ultime due stagioni – specie in questa – ha dovuto far fronte a diversi guai fisici. Il nome che sta prendendo quota sarebbe quello di Nzola, bomber dello Spezia ora guidato da Semplici.

‘Laziolive.tv’ svela del forte interesse dei biancocelesti per Nzola, paragonato a Lukaku e autore di un’ottima stagione. 14 gol e 3 assist per il ventiseienne angolano che ormai conosce alla perfezione il calcio italiano. Nel 2016 il suo arrivo nel nostro Paese, alla Virtus Francavilla poi lasciata per trasferirsi al Carpi; successivamente il trasloco al Trapani, infine quello in Liguria nel gennaio 2020. Con la maglia dello Spezia, in tre anni e due mesi, 93 presenze e 34 gol. La Lazio potrebbe acquistarlo a una cifra non eccessiva poichè il suo contratto con la società di stampo statunitense scade a giugno 2024.