Inter, che tegola per Inzaghi: stagione già finita

Inter in ansia, preoccupa l’infortunio: non c’è una data certa per il rientro. Si teme che la sua stagione sia terminata in anticipo

Il caso Milan Skrinair fa discutere in casa Inter e si arricchisce di nuovi particolari. Il difensore nelle scorse ore ha provato a buttare acqua sul fuoco sui controlli alla schiena con specialisti esterni ai medici nerazzurri, mossa che ha fatto irritare la società di Zhang.

Al momento non è possibile prevedere quando Skriniar potrà tornare in campo, con il difensore slovacco che ha lasciato il ritiro della sua Nazionale per continuare le terapie ad Appiano Gentile. Complicato un suo ritorno già dopo la sosta per le sfide con Fiorentina in campionato e Juventus per la semifinale di Coppa Italia, mentre in Francia la stampa transalpina disegna un quadro ancora più nebuloso sullo stato fisico del difensore del Paris Saint-Germain. Stando infatti al quotidiano L’Equipe, l’entourage dell’ex Sampdoria teme per le condizioni del proprio assistito e che la lombalgia acuta possa costringerlo a terminare anzitempo la stagione – e dunque l’avventura – con la maglia dell’Inter.

Inter, Skriniar preoccupa anche il PSG: stagione a rischio

Anche il PSG sarebbe in ansia per la situazione dello slovacco e così si spiegherebbe il consulto in una clinica privata vicino Bordeaux su consiglio della società parigina.

L’infortunio di Skriniar non farebbe dormire sonni tranquilli al Paris Saint-Germain, anche se il suo sbarco la prossima estate non sembrerebbe in discussione come tiene a rimarcare sempre l’Equipe. Il difensore e i campioni di Francia hanno già trovato l’accordo sull’ingaggio e la durata del contratto, con il classe ’95 che terminerà il prossimo 30 giugno l’avventura con l’Inter prima del trasferimento sotto la Tour Eiffel. Il PSG però allo stesso tempo si augura che Skriniar possa risolvere il prima possibile l’infortunio alla schiena e presentarsi così senza problemi a luglio in ritiro per iniziare la nuova avventura a Parigi. Se effettivamente dovessero allungarsi i tempi di recupero dello slovacco, pregiudicandone il resto della stagione, sarebbe un problema in più per Simone Inzaghi che sarebbe costretto a rinunciare ad un tassello importante del proprio scacchiere tattico per i prossimi tre mesi.