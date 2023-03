Inter, Skriniar non ci sta e si sfoga sui social

Inter, Milan Skriniar parla attraverso i social del suo infortunio: il difensore slovacco si sfoga

La notizia del giorno in casa Inter è legata a Milan Skriniar. In casa nerazzurra non è affatto piaciuta la decisione del difensore slovacco di volare in Francia per una visita specialistica alla schiena.

Il calciatore si sarebbe recato vicino a Bordeaux su suggerimento del Paris Saint-Germain, quello che a tutti gli effetti sarà il suo prossimo club a partire da luglio. La decisione chiaramente non è piaciuta all’Inter, che deve tra l’altro fare i conti con nuovi e continui infortuni.

A riguardo però il difensore ha voluto dire la sua e si è sfogato attraverso i social. In una storia Instagram, Skriniar ha sottolineato come la decisione sia stata presa in accordo con l’Inter: “Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell’Inter e dei suoi specialisti esterni. L’Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialistica, che ha confermato la diagnosi, e quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società”.