In estate arriva Hojlund: l’annuncio dal ritiro della Nazionale

Hojlund si prende la scena anche in Nazionale e le big sono pronte a contenderselo: l’annuncio arriva dal compagno di squadra

Tripletta con la maglia della Danimarca, dopo aver regalato tre punti preziosi all’Atalanta nell’ultima giornata di Serie A. Rasmus Hojlund è uno degli attaccanti del momento.

La Dea ha centrato la scommessa vincente, con i 17 milioni spesi quest’estate per un attaccante che aveva appena 19 anni e soltanto sei mesi di campionato in Austria. Invece mai investimento fu più azzeccato visto che dopo neanche un anno il suo valore si è più che raddoppiato e le big di Europa lo hanno già messo nel mirino.

Il danese, venti anni compiuti a marzo, ha già attirato l’attenzione dei principali club italiani: dal Napoli al Milan, passando per Juventus e Inter, tutti guardano con vivo interesse al giovane bomber dell’Atalanta. Ma i suoi gol e le sue qualità hanno fatto breccia anche lontano dalla Serie A e così iniziano a muoversi anche le squadre inglesi. Ed è proprio la Premier League ad essere nel suo futuro, almeno stando a ciò che arriva dal ritiro dalla Danimarca dove un compagno di squadra di Hojlund ha parlato del suo futuro in maniera molto netta: la destinazione sembra essere già decisa.

Hojlund in Premier League: Billing ne è convinto

Phillip Billing, 26 anni, centrocampista del Bournemouth, sta condividendo con Hojlund questi giorni di Nazionale. Contro la Finlandia è sceso in campo per tredici minuti, mentre l’attaccante dell’Atalanta metteva il suo marchio nel successo danese con una tripletta.

Billing, in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Triball Football’, ha parlato proprio del compagno di Nazionale e del futuro che lo attende. “E’ un talento enorme – le sue parole – che può andare molto lontano se continuerà a mantenere i piedi per terra”. Niente voli pindarici quindi anche il suo futuro è tutto dalla sua parte: “Per il modo in cui gioca, in estate lo vedo al Manchester United. Stanno cercando un attaccante e Hojlund ha un potenziale enorme: sento che è un calciatore da Manchester United“.

Se davvero i Red Devils, che pure sono interessati all’attaccante danesi, decidessero di fare sul serio, per le italiane interessate ci sarebbe poco da fare e il destino del 20enne sarebbe in Premier League.