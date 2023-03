Deferimento UFFICIALE e maxi penalizzazione: così la retrocessione è certa

Arriva il deferimento ufficiale che potrebbe portare ad una pesante penalizzazione: così la retrocessione sarebbe certa

Violazione delle norme del Fair Play Finanziario e deferimento ufficiale. Un nuovo terremoto può abbattersi sul campionato in corso, andando ad incidere sulla classifica finale in maniera molto pesante.

Se in Italia è la Juventus, al momento, ad essere finita nel mirino della Procura Federale, in Premier League dopo il Manchester City, un nuovo filone coinvolge l’Everton e potrebbe avere effetti traumatici sulla stagione della società di Liverpool. La Premier League, infatti, ha dato mandato ad una commissione esterna di valutare una presunta violazione delle regole di redditività e sostenibilità per quel che riguarda la stagione 2021/2022.

Accuse che sono state prontamente respinte dalla società con un comunicato in cui si afferma che il club “è deluso dalla decisione della Premier League di riferire un’accusa di violazione dei regolamenti di profitto e sostenibilità a una commissione indipendente”. Inoltre, nella nota l’Everton si dice “pienamente fiducioso di aver rispettato tutte le norme e i regolamenti finanziari” e di essere “pronto a difendere con forza la sua posizione nei parte della commissione”.

Everton, rischio retrocessione: le accuse

La violazione del Fair Play Finanziario potrebbe portare a pesanti ripercussioni dal punto di vista sportivo per l’Everton. Fosse dimostrata l’accusa, infatti, le sanzioni possibili includono multe elevate, restrizioni di spese ma anche penalizzazioni pesante.

Un’eventualità che significherebbe quasi certamente la retrocessione in Championship dell’Everton. La società di Liverpool, infatti, è attualmente quindicesimo in Premier League, ad appena due punti dalla zona retrocessione. Con una penalizzazione, per la squadra di Sean Dyche la situazione diventerebbe estremamente complicata e la retrocessione sarebbe praticamente certa.

Bisognerà ora attendere le prossime settimane e il lavoro della commissione esterna per capire se le accuse all’Everton saranno dimostrate e quali saranno le eventuali sanzioni. Con una penalizzazione la retrocessione sarebbe quasi scontata.