Ultimatum e rescissione: Inter e Juventus spettatrici interessate

Prossime settimane importanti in casa Barcellona: vertice decisivo per il futuro. Inter e Juventus alla finestra sul mercato

Situazione complicata al Barcellona tra il caso Negreira e la grana stipendi, nonostante il dominio in campionato e un titolo sempre più vicino nel massimo torneo spagnolo.

I blaugrana la prossima estate devono infatti tagliare quasi 200 milioni di euro sugli ingaggi per rispettare i paletti imposti da Tebas e dalla Liga. La dirigenza del Barça dovrà perciò discutere con diversi elementi della rosa di Xavi una rimodulazione del proprio stipendio per rimettere in sesto la situazione, pena il divorzio prima della scadenza naturale dei contratti. Oltre a ter Stegen e de Jong un’altra situazione scottante è quella relativa a Jordi Alba, uno sei senatori della formazione catalana. L’esperto terzino è legato fino al giugno 2024 al Barcellona e vorrebbe rispettare l’accordo in essere con la società fino alla scadenza. Per il club di Laporta sono però troppi i 10 milioni di euro netti che al momento il giocatore percepisce al ‘Camp Nou’ e, come scrive il quotidiano ‘AS’, prossimamente ci saranno dei summit per convincere il difensore a ridursi lo stipendio.

Jordi Alba in bilico: Juve e Inter alla finestra

Jordi Alba viene considerado un tassello ancora prezioso nello scacchiere di Xavi nonostante sia dietro nelle gerarchie rispetto ad Alejandro Balde, però rappresenta sempre un punto di riferimento nello spogliatoio e per i compagni più giovani.

Da capire però se il 34enne laterale spagnolo accetterà una sensibile decurtazione dell’ingaggio per restare così anche la prossima stagione in Catalogna. In sostanza un ultimatum di Laporta e senza un accordo tra le parti non sarebbe neanche da escludere una rescissione del giocatore con il conseguente addio in estate. Jordi Alba a più riprese è stato accostato in Serie A a Juventus e Inter, a caccia di un esterno sinistro in vista del prossimo mercato estivo. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo laterale anche se l’identikit alla Continassa porta ad un profilo più giovane e con uno stipendio meno oneroso – in questo caso il primo obiettivo al momento porta a Carlos Augusto del Monza – mentre i meneghini avrebbero bisogno di riempire un buco sul binario mancino se dovesse interrompersi il rapporto con Gosens. L’Inter approfitterebbe del Decreto crescita, proponendo comunque allo spagnolo un ingaggio nettamente inferiore rispetto alle cifre che attualmente percepisce al Barcellona.