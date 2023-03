Rabiot e la Juventus, il francese apre un altro capitolo: l’annuncio

Tiene banco in casa Juventus il futuro di Adrien Rabiot: arrivano dichiarazioni importanti da parte del centrocampista bianconero

Una stagione da 9 gol e 4 assist, nella quale è tra i protagonisti principali e uno dei veri trascinatori della Juventus, per Adrien Rabiot. Decisivo in tutti i sensi nelle ultime due gare con Sampdoria e Inter con una doppietta e un assist (e finito anche nel mirino per il doppio caso arbitrale legato a presunti controlli di mano). Un giocatore che i bianconeri vorrebbero trattenere assolutamente, ma con il futuro in bilico per il contratto in scadenza a giugno e un rinnovo difficile. Dallo stesso Rabiot, arrivano in tal senso dichiarazioni importanti.

In una intervista a ‘Le Figaro’, popolare quotidiano francese, il centrocampista si confessa e spiega i suoi piani per il futuro. Niente di definito, ma indicazioni di un certo peso sullo stato delle sue riflessioni. L’apertura a un rinnovo con la Juventus c’è, ma a determinate condizioni. “In Italia mi trovo bene, mi sento in costante crescita – ha spiegato – Nel calcio di oggi non si può dire cosa succederà. Sono onesto, al momento non so nulla. Si vedrà tra qualche mese. Il calcio e la sfida sportiva rimangono gli elementi più importanti nella mia scelta”. Sul possibile ritorno al Psg, ha affermato: “Non bisogna precludersi niente, tengo le porte aperte. Ma il Psg è stato una fase della mia vita, sono passato ad altro, ora sono in Italia da quattro anni e in campo e nella mia vita tutto va per il meglio”.

Rabiot, Juventus e Psg ‘avvisati’: gli scenari

Dichiarazioni che lasciano presumere che il giocatore rifletterà molto attentamente su quello che potrà essere il suo futuro, con gli scenari attorno a lui che saranno determinanti nei loro sviluppi.

La sensazione è che una Juventus zavorrata e ‘ridimensionata’ dalle decisioni della giustizia sportiva difficilmente potrà trattenerlo, per motivi economici e di ambizioni del giocatore. Quanto al Psg, porte non totalmente chiuse ma, forse, una nuova esperienza sotto la Torre Eiffel non lo convincerebbe appieno, viste le difficoltà palesate dai parigini a imporsi a livello internazionale. La partita è aperta.