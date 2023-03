Lukaku trascina il Belgio, Vlahovic gol: i risultati delle Qualificazioni ad Euro 2024

La Francia passeggia con l’Olanda, vittorie anche per Belgio e Serbia: a segno Lukaku (tripletta) e Vlahovic

Le Nazionali fanno bene ai bomber della Serie A in crisi. Romelu Lukaku mette la sua firma nella vittoria del Belgio contro la Svezia di Ibrahimovic con una tripletta, Vlahovic è protagonista con un gol nel successo della Serbia contro Lituania.

Questi alcuni dei risultati delle gare di venerdì 24 marzo, valide per le qualificazioni ad Euro 2024. Dopo il successo di ieri dell’Inghilterra contro l’Italia, oggi è stata la volta di Francia-Olanda: la squadra di Deschamps non ha avuto problemi a prendersi tutta la posta in palio con un netto 4-0 con la rete in avvio di Griezmann e la doppietta conclusiva di Mbappe con Maignan che nel finale para un rigore a Depay. Larga anche la vittoria del Belgio in casa della Svezia: 3-0 con Lukaku sugli scudi con una tripletta. Successo casalingo della Serbia (2-0 alla Lituania) e dell’Austria (4-1 all’Azerbaigian). In trasferta si impone la Grecia contro Gibilterra, mentre la Repubblica Ceca non lascia scampo alla Polonia con un netto 3-1. Finisce in parità Moldova-Isole Faroe (1-1), mentre la Bulgaria viene sconfitta in casa dal Montenegro.

Qualificazioni Euro 2024, tutti i risultati di venerdì 24 marzo

GIRONE B

Francia-Olanda 3-0

Gibilterra-Grecia 0-3

GIRONE E

Repubblica Ceca-Polonia 3-1

Moldova-Isole Faroe 1-1

GIRONE F

Svezia-Belgio 0-3

Austria-Azerbaigian 4-1

GIRONE G

Serbia-Lituania 2-0

Bulgaria-Montenegro 0-1