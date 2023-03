Dybala-Juventus, Nerozzi svela: “Ad aprile termine ultimo per pagare stipendi”

Massimiliano Nerozzi ha parlato della questione Dybala e delle indagini sulla Juventus: le sue parole a TV Play

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Massimiliano Nerozzi ha parlato della vicenda Juventus e delle ultime notizie su Paulo Dybala.

Il giornalista ha spiegato che “le mancate mensilità potrebbero pesare se, sia per Dybala che per altri giocatori, servissero a dimostrare che gli accordi integrativi della manovra stipendi erano incondizionati e non condizionati. Cioè non il ti pago se rinnovi, ma il ti pago in ogni caso: per la Procura, se così fosse ma è da dimostrare in giudizio, la Juventus avrebbe dovuto ascrivere queste cifre a passivo nel bilancio”.

Successivamente Nerozzi ha continuato: “Non è corretto dire che Dybala chiede 50 milioni alla Juve. La cifra è venuta fuori da alcune mail sequestrate dalla Guardia di Finanza, risalenti al 2022: in queste mail l’avvocato di Dybala faceva notare le perdite del calciatore per il mancato rinnovo rispetto a quanto prende ora alla Roma, circa 49,4 milioni. Su questo si è innestato il discorso tra un avvocato della Juventus e il legale di Dybala Ferrari, in cui si cercava di transare i 3,8 milioni dei mancati stipendi oltre ad un danno morale per il mancato rinnovo, di circa 5 milioni”.

Juventus, Nerozzi: “Limite mancate mensilità è aprile”

Il giornalista ha continuato ad approfondire l’argomento e si sofferma anche sulla possibilità che tra Dybala e la Juventus parta una causa.

“La Juventus, stando all’avvocato Ferrari, non ha un orientamento: le trattative si sono interrotte quando si è dimesso il CDA. Passi ufficiali non sono stati fatti e il limite per pagare i vecchi stipendi è aprile 2023: il prossimo mese vedremo come andrà a finire. Ferrari voleva fare un atto di citazione in caso di mancati pagamenti e questo farebbe partire una causa“.