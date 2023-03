“Un bidone”: è già bufera sull’Italia di Mancini

Notte fonda per la Nazionale di Roberto Mancini, sotto nel primo tempo di Italia-Inghilterra. Che cosa sta succedendo

L’Inghilterra domina allo Stadio Maradona di Napoli e conclude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sull’Italia di Roberto Mancini.

È sempre più notte fonda per gli azzurri, di Rice e Kane su rigore le due reti degli ospiti. Mancini ha provato a lanciare dal primo minuto l’esordiente Retegui, ma i tifosi sono già impietosi sui social. Non ha affatto convinto l’approccio e la prestazione dell’italo-argentino, nonostante i pochi palloni giocabili avuto nella prima frazione di gara. Il centravanti è stato controllato senza alcun problema da Maguire e compagni. Per i tifosi azzurri l’esperimento Retegui è già fallito.

Italia-Inghilterra, Retegui è già bocciato: “Una meteora”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Non lo conoscevo ma dopo questi pochi minuti di Retegui posso dire con certezza che non lo si vedrà mai più — Guisante (@Guisaltato) March 23, 2023

Ma chi è sto Retegui? Possibile che in Italia non ci siano attaccanti da nazionale? Possibile che non ci siano più settori giovanili all’altezza? #ItaliaInghilterra — Fabio scabini (@Skabo76) March 23, 2023

#ItaliaInghilterra

Prima impressione su Retegui.

Direi che e’ al livello di un Ciofani o

di un Coda o di Cerri del Como.

Nulla di piu’. — Francesco Bianchi (@france2335) March 23, 2023

Il bello è che per portare un bidone in nazionale sono andati a cercarlo in Argentina. #Retegui#ItaliaInghilterra — Mimmo Caporali (@MimmoCaporali) March 23, 2023

Mateo Retegui in nazionale più o meno meteora di Ezequiel Schelotto in nazionale?#ITAENG — Giovanni Pigatto (@Gio_Pigatto) March 23, 2023

Ho voluto aspettare un po’ ma adesso è necessario esporsi: Balotelli>Retegui — 𝕐𝕒𝕔𝕚𝕟𝕖 𝔸𝕕𝕝𝕚 (🔜8) (@Adlinismo_) March 23, 2023