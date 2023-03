Stufo della panchina, così si prendono Vlahovic dalla Juventus

Deluso e pronto ad andare via, diventa la pedina di scambio per prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus

Dusan Vlahovic via dalla Juventus. Quello che un anno fa sembrava fantamercato, ora è un’ipotesi assolutamente credibile. I bianconeri vivono un momento particolare, con le vicende extra-campo che incidono non poco sul giudizio della stagione bianconera.

Un giudizio che per Vlahovic, attualmente, non può che essere negativo. In gol contro il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il serbo è a secco in campionato dal 7 febbraio e da tempo appare un altro rispetto al bomber implacabile ammirato nei primi mesi in bianconero. Una difficoltà dovuta sicuramente alle problematiche fisiche accusate quest’anno, con la pubalgia che lo ha a lungo condizionato, ma anche alla tipologia di gioco adottata da Allegri. Una situazione che, in estate, potrebbe spingere Vlahovic lontano da Torino.

La Juventus non farebbe barricate davanti ad una proposta di almeno 80 milioni di euro e lo stesso calciatore non farebbe resistenza davanti all’idea di cambia club. Di interessi non ne mancano: la Premier League è sempre in prima fila quando si tratta di bomber e di cifre elevate, il Real Madrid è pronto a farsi avanti, ma sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco. Come raccontato da Calciomercato.it, i bavaresi non vorrebbero spendere gli 80-90 milioni chiesti dalla Juve, ma una contropartita potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern: c’è la carta vincente

Per abbassare l’esborso economico, il Bayern Monaco potrebbe inserire nell’affare Vlahovic anche Serge Gnabry.

L’esterno tedesco non è particolarmente contento dell’impiego in questa stagione: Nagelsmann lo ha spesso fatto partire dalla panchina e questo ha inciso sull’umore del calciatore. Le ultime indiscrezioni raccontano di un Gnabry pronto ad andare via dal club tedesco, alla ricerca di un progetto in cui essere più centrale. Il suo nome potrebbe essere inserito negli eventuali discorsi con la Juve per portare Vlahovic in Germania.

Se il serbo è valutato almeno 80 milioni, per Gnabry si parla di una cifra tra i 50 e i 60 milioni: servirebbe quindi anche un conguaglio per far decollare l’affare. Il Bayern vuole Vlahovic, Gnabry vuole andar via: l’incastro potrebbe essere quello giusto.