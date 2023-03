Ritorno di fiamma per la Juve: vuole lasciare il Bayern Monaco

L’esterno non ha trovato lo spazio che si aspettava sino a questo momento della stagione nella formazione di Julian Nagelsmann

Potrebbe improvvisamente riaccendersi in casa Juventus un ‘vecchio’ obiettivo per l’attacco. Già nei radar del club italiano nei mesi scorsi, infatti, Serge Gnabry potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione e riaprire un discorso mai portato a termine con la dirigenza bianconera.

L’indiscrezione, circolata nelle scorse ore in Germania, riguarda non solo la Juventus ma anche il Manchester City. Come riferito da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, l’esterno del Bayern Monaco avrebbe palesato la propria delusione per il poco spazio che gli è stato riservato in questa stagione. Dopo cinque stagioni vissute da assoluto protagonista, l’attaccante tedesco sente di aver perso il protagonismo di un tempo nello scacchiere bavarese.

Per questa ragione, dopo aver prolungato il suo contratto la scorsa estate sino al giugno 2026, Gnabry starebbe pensando per la prima volta di dire addio al club tedesco e ricercare altrove nuovi stimoli. Va precisato che i numeri collezionati dal calciatore in questa stagione non sono poi così negativi, considerati i 12 gol e gli 11 assist messi a segno in 1.846 minuti di gioco. Anche se, delle 25 presenze di campionato, solamente in 15 occasioni è stato lanciato dal primo minuto dal tecnico Julian Nagelsmann.

Calciomercato Juve, torna di moda Gnabry: c’è anche il Manchester City

Qualora in estate dovesse essere esercitato il diritto di riscatto da 70 milioni di euro per Joao Cancelo, a quel punto diverrebbe ancor più concreta la possibilità di un divorzio tra Gnabry e il Bayern Monaco.

Prima dell’ultimo rinnovo ufficiale, sia Juventus che Manchester City avevano sondato il forte esterno tedesco. Per questo motivo, qualora chiedesse la cessione in vista del prossimo mercato, entrambi i club partirebbero con un certo vantaggio rispetto alle altre concorrenti.

Ad oggi il valore del cartellino di Gnabry, secondo l’ultimo aggiornamento di ‘Transfermarkt’, ammonta sui 65 milioni di euro. A queste cifre la Juve ovviamente potrebbe partire indietro rispetto agli inglesi, soprattutto perché City e Bayern – legate dal prestito di Cancelo – potrebbero decidere di ragionare su un maxi scambio.