Rimpianto Kvaratskhelia: “Rifiutò a 6 milioni, ecco dove andrà dopo Napoli”

Spunta un retroscena di mercato su Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano sarebbe stato ad un passo dal Siviglia di Monchi, ex direttore sportivo della Roma

Oggi idolo del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia avrebbe potuto vestire la maglia del Siviglia, in Spagna. A svelarlo, è stato l’intermediario spagnolo Pablo Ceijas.

Nel corso di una una intervista ai microfoni di Mundo Deportivo, l’intermediario spagnolo Pablo Ceijas ha raccontato di un interessante retroscena di mercato legato a Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli sempre più vicino alla vittoria dello scudetto.

Una scommessa stravinta quella del ds azzurro Cristiano Giuntoli che per circa 10 milioni di euro ha consegnato a Luciano Spalletti un elemento di assoluto spessore, già decisivo con dodici gol realizzati in ventitré partite giocate con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia fu ad un passo dal Siviglia

Come spiegato da Pablo Ceijas, Khvicha Kvaratskhelia fu vicinissimo a vestire la maglia del Siviglia: “Si parlava anche di Valencia e Levante, l’operazione poteva chiudersi per 6 milioni di euro circa. Il Siviglia era la società più vicina, ma Monchi lo rifiutò”.

I motivi di quella scelta di Monchi, ex ds della Roma: “Kvara gioca in una posizione in cui il Siviglia riteneva di essere coperto, ma non hanno visto quello che il giocatore avrebbe potuto diventare. Quanto vale ora? 100 milioni di euro, potrebbe tranquillamente giocare per Barcellona o Real Madrid, ma credo che finirà in Premier League”.