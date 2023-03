Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 23 marzo 2023

Missione Europeo per l’Italia di Mancini che stasera a Napoli sfida l’Inghilterra: “Europa rieccoci”, titola in prima pagina la Gazzetta dello Sport. Mancini lancia Retegui: “Ricorda Batigol”. Inter e Milan svalutate: il calo è allarmante le due rose valgono 200 milioni in meno. Napoli, Osimhen sulle orme di Ibra: lo scudetto da bomber numero 1.

Focus sull’impegno della Nazionale sul Corriere dello Sport: “Teniamocela stretta”, l’Italia campione d’Europa difende la coppa con la novità Retegui. Napoli: il piano per blindare Osimhen e Kvara. Verso la Lazio del futuro: “Zielisnki è il sogno di Sarri”. Juve, il PM si da da parte. Friedkin e la Roma, ora è gelo: assenti all’Olimpico dal 9 marzo.

Tuttosport apre con l’inchiesta giudiziaria che riguarda il club bianconero: “Juve, l’accusa perde”, il PM Santoriello si astiene per ragioni di opportunità. Torna in campo la Nazionale: “Italia, è ora di svoltare e spiegarlo agli inglesi”. Gli azzurri da campioni in carica verso Euro 2024 dopo il flop Mondiale. Toro: “Juric hai un mese per dire sì”. Intervista a Musso: “Atalanta mia a ritmo di rock: ora 11 finali, non si molla”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 marzo

L’Inghilterra e Southgate si giocano molto questa sera nell’impegno delle qualificazioni europee contro l’Italia. La posizione del Ct è sempre delicata “Winner stays on”, titola in prima pagina la sezione sportiva del Daily Express. AS invece in Spagna apre con la caccia del Real Madrid su Haaland, sogno di mercato dei ‘Blancos’ di Florentino Perez: “Haaland 2024”. Le merengue pianificano l’assalto, la clausola con il City può liberare il bomber norvegese.