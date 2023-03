L’assalto dall’Inghilterra libera il sostituto: il Milan cade in piedi

Assalto dalla Premier League, ma il Milan può cadere in piedi: anche l’Inter resta in corsa

17 gol in 27 partite di campionato. Numeri da vero centravanti quelli di Folarin Balogun con la maglia dello Stade Reims. L’attaccante anglo-americano è in prestito dall’Arsenal e sta facendo faville con la maglia del club transalpino.

Le sue prestazioni non sono certamente passate inosservate e anche diversi club italiani hanno osservato attentamente i progressi dell’attaccante nato a New York. In particolare le due milanesi. Il Milan è da sempre vigile sui giovani profili e i problemi nel reparto offensivo potrebbero portare la proprietà ad acquistare un giocatore dal sicuro avvenire come il nazionale under-21 inglese. Balogun piace e non poco alla dirigenza milanista, ma anche l’Inter si è messa sulle tracce dell’attaccante. I nerazzurri dovranno prima capire cosa fare con Lukaku e, in caso di conferma vista la volontà del belga, dovranno nel caso liberare un posto nel reparto offensivo, con Correa grande indiziato alla cessione.

Milan, Arsenal su Okafor: il suo arrivo può liberare Balogun

I numeri mostrati con la maglia dello Stade Reims potrebbero però convincere l’Arsenal a trattenere il giovane attaccante.

C’è però un enigma. Arteta, manager dei ‘Gunners’ starebbe vagliando il mercato e starebbe pensando ad un nuovo innesto per l’attacco. Si tratta di Noah Okafor, svizzero del Salisburgo. Okafor vedrà il suo contratto scadere nel 2024 e per l’Arsenal il suo ingaggio è una grossa occasione. Il giocatore elvetico però è nel mirino, tra le altre, proprio del Milan, che lo segue da molto tempo. In casa rossonera Okafor, soprattutto se Leao dovesse essere ceduto, potrebbe rappresentare un erede del portoghese.

Come sottolinea il ‘Mirror’ però, l’Arsenal è intenzionato a fare sul serio. Non una brutta notizia però per il Milan, perché l’eventuale acquisto di Okafor libererebbe proprio Balogun. Il tabloid britannico ne è sicuro: con Gabriel Jesus, Trossard, Nketiah e l’eventuale approdo di Okafor, Balogun non troverebbe spazio e l’Arsenal potrebbe essere costretta a cederlo. E a quel punto sul mercato potrebbe profilarsi un derby tutto meneghino.