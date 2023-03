Italia, altro forfait per Mancini: lascia il ritiro

Nuovo forfait per l’Italia di Mancini: lascia il ritiro dopo la sfida contro l’Inghilterra

Piove sul bagnato in casa Italia. Si aggiunge infatti un nuovo indisponibile nell’elenco degli infortunati azzurri.

Nicolò Barella infatti lascerà il ritiro della Nazionale. Il centrocampista dell’Inter è sceso in campo questa sera a Napoli contro l’Inghilterra disputando 62 minuti. Nel corso della sfida, poco prima del gol di Retegui, Barella è rimasto a terra per qualche minuto dopo un brutto fallo di Maguire. L’azione ha portato proprio al gol del giocatore del Tigre e il centrale del Manchester United è stato ammonito per l’occasione.

Il centrocampista non era al meglio della condizione e ha dato la propria disponibilità a scendere in campo contro gli inglesi. Non ce la farà però per Malta: da qui la scelta di lasciare il ritiro. Vedremo dunque se Mancini deciderà di chiamare un sostituto oppure di basarsi sui giocatori attualmente a disposizione.