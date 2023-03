Incontro decisivo per il futuro di Inzaghi: ultimatum entro aprile

Il futuro di Simone Inzaghi si potrebbe decidere a breve: incontro nei prossimi giorni e ultimatum ad aprile

Nonostante il quarto di finale di Champions League raggiunto, le 9 sconfitte stagionali in campionato rischiano di aver già compromesso l’avventura di Simone Inzaghi in nerazzurro. Inoltre, il peccato originario non perdonato al tecnico romagnolo è quello di aver perso lo scudetto nella scorsa stagione.

Dopo ogni passo falso in campionato, Inzaghi viene messo in discussione dalla tifoseria e da una parte della società meneghina. Nelle ultime settimane le voci riguardo ai possibili candidati per ereditare la panchina dell’Inter si sono intensificate, anche se si sono canalizzate principalmente su due profili: quello di Thiago Motta e quello di Ivan Juric. L’incontro decisivo avverrà a breve, con aprile fissato come ultimatum.

Incontro Juric-Cairo per il futuro: l’Inter osserva per il dopo Inzaghi

I dubbi riguardo alla gestione di Simone Inzaghi non hanno mai abbandonato una parte della società nerazzurra, che potrebbe spingere in maniera definitiva per salutare il tecnico al termine della stagione. La situazione dei sostituti.

In pole position per ereditare la panchina nerazzurra qualora dovesse essere interrotto il rapporto con Inzaghi al termine della stagione c’è Thiago Motta. L’italo-brasiliano sta facendo molto bene a Bologna, dove ha dimostrato una grande crescita e idee sempre più intriganti: la sensazione è che sia pronto per provare il grande salto. L’altro grande candidato è Ivan Juric, tecnico di grande esperienza in Serie A e che ha già convinto ovunque è stato.

Secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’, l’incontro tra il tecnico croato e Cairo avverrà a breve: il presidente vuole una risposta definitiva da Juric entro aprile. In caso di separazione, il Torino avrebbe messo nel mirino Dionisi e Zanetti come possibili allenatori. Dietro all’eventuale ‘no’ di Juric ai granata, poi, potrebbe esserci proprio l’Inter, che sta valutando la conferma di Inzaghi per la prossima stagione. Insomma, quello che succederà sulla panchina del Torino nei prossimi mesi andrà osservato con grande attenzione, perché potrebbe avere importanti conseguenze anche sul futuro dell’Inter. Inzaghi punta al miracolo in Champions League, intanto le ombre di Thiago Motta e Juric incombono su di lui.