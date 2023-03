“Fu un momento difficile”: Osimhen svela tutto in diretta

Il bomber del Napoli si confessa: “Il sogno sta diventando realtà, ecco il nostro segreto”

“Napoli è una città diversa che ti dà sensazioni completamente differenti rispetto a ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: in città dimostrano un amore incredibile verso i calciatori”. Pensieri e parole a ‘Elegebete Tv Sports’ del bomber del Napoli, nonché del capocannoniere della Serie A Victor Osimhen. “Sono estremamente orgoglioso di me stesso – ha aggiunto – sto collezionando dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il Napoli”.

“A inizio carriera ho avuto tanti problemi da quando sono arrivato in Europa – ha evidenziato il nigeriano – In Germania ebbi un intervento chirurgico per tre volte al ginocchio destro, successivamente un problema alla spalla che ha necessitato di un intervento chirurgico. Queste cose che ho passato mi hanno fatto diventare quel che sono oggi. In Italia poi è stato tutto diverso, ho avuto il Covid e un infortunio alla mano destra che mi ha tenuto fuori per tre mesi. Fu un momento difficile, però ho sempre creduto in me stesso e sapevo che sarei tornato più forte”. Ora lo Scudetto col Napoli: “Il sogno sta iniziando a diventare realtà, però dobbiamo fare bene nelle prossime gare per diventare campioni”.

Osimhen ha riservato parole importanti per Spalletti, il quale ha contribuito molto alla sua crescita come calciatore, come centravanti: “Il mister mi piace perché ha il mio stesso tipo di mentalità, non crede che sia fatta finché non è davvero fatta. Ciò l’ha trasmesso a tutto lo spogliatoio. In allenamento stiamo lavorando ancora più duramente, come se dovessimo salvarci. Il segreto è proprio questo, la mentalità di tutta la squadra“.