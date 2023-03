Esonero a sorpresa: Tuchel è il sostituto

Esonero a sorpresa in vista: Tuchel è il candidato numero uno per sostituirlo sulla panchina

Esonerato a sorpresa ad inizio stagione dopo la sorprendente sconfitta del Chelsea sul campo della Dinamo Zagabria, Thomas Tuchel potrebbe sedersi su una nuova panchina prima della fine dell’anno.

L’allenatore tedesco è considerato uno dei papabili candidati per la panchina del Tottenham. Il futuro di Antonio Conte in quel di Londra è sempre più incerto e la possibilità di una permanenza alla guida degli ‘Spurs’ appare davvero remota. Tuchel non è certamente l’unico candidato, visto che in corsa c’è anche Mauricio Pochettino, per cui il Tottenham rappresenterebbe un ritorno.

Bayern, Nagelsmann sulla graticola: Tuchel per sostituirlo

Tuchel non è però un papabile solo per la panchina del Tottenham. A lui starebbe infatti pensando anche un altro club, con una decisione che avrebbe del clamoroso.

Perché stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco starebbe clamorosamente pensando di esonerare Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco è riuscito a liquidare con facilità il Paris Saint-Germain in Champions League ed ora dovrà sfidare il Manchester City ai quarti, ma in campionato il Bayern fa più fatica.

A differenza delle scorse stagioni, dove i bavaresi ricoprivano un ruolo di schiacciasassi, quest’anno la lotta per il titolo è molto più aperta. Anzi, la sconfitta contro il Bayer Leverkusen nell’ultimo turno per 2-1 ha relegato il Bayern al secondo posto in classifica, ad un punto di distanza dal Borussia Dortmund capolista. La dirigenza dei bavaresi starebbe considerando di esonerare Nagelsmann, ci sarebbero discussioni in corso e il club potrebbe presto decidere di licenziarlo. E tra i favoriti per subentrargli ci sarebbe appunto Tuchel, che ha già vinto a livello europeo ed è molto ben visto dalla dirigenza dei bavaresi.