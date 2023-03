Conte-Tottenham, divorzio imminente: la clausola che regola i conti

Il tecnico salentino è sempre più vicino all’addio anticipato dalla Premier League, un nuovo dettaglio non lascerebbe spazio di manovra al Tottenham

Il malcontento nutrito nel corso della stagione, a fasi alterne, da parte di Antonio Conte avrebbe ormai raggiunto un punto di non ritorno. La sua esperienza come responsabile tecnico del Tottenham, club di Premier League, è infatti al capolinea.

Questa profonda crepa trova motivazioni di carattere tecnico ed economico, in quanto la dirigenza londinese non avrebbe esaudito tutte le richieste del tecnico salentino nel momento di maggiore necessità per la squadra degli ‘Spurs’. Oggi, infatti, navigano in un mediocre quarto posto in classifica tallonati dal crescente Newcastle. Quanto al percorso in Champions League, invece, la sconfitta agli ottavi di finale contro il Milan ha fatto breccia nel desiderio più profondo di Conte: quello di giungere fino in fondo alla massima competizione europea per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Adesso le voci dell’addio trovano conferme nell’uscita di un nuovo, importante dettaglio contrattuale che lo lega al Tottenham.

Conte via dal Tottenham, ecco il dettaglio ‘nascosto’

Secondo quanto riportato dagli inglesi di ‘The Telegraph‘, nel contratto di Conte ci sarebbe una clausola che lascerebbe al tecnico facoltà di restare ancora sulla panchina degli ‘Spurs’ per un altro anno ancora, nel caso in cui terminasse la stagione entro le prime quattro posizioni in classifica.

In quella circostanza, dando per scontata la sua permanenza, il club londinese sarebbe poi chiamato a sborsare altri 15 milioni di sterline al salentino come apertamente specificato. Una batosta non indifferente che penalizzerebbe non poco la gestione delle casse societarie.