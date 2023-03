Dybala fa causa alla Juventus: confermate le anticipazioni di CM.IT

Dybala chiede alla Juventus le spettanze arretrate, la ‘Joya’ può intentare causa ai bianconeri: le dichiarazioni del suo avvocato

Tra le numerose spine che la Juventus deve affrontare, in questo momento, fuori dal campo, si aggiunge anche il caso Dybala. Come noto, l’argentino non ha mai ricevuto dai bianconeri circa 3,8 milioni di euro di stipendi arretrati per effetto della manovra avvenuta nella stagione 2020/2021. E ora, la ‘Joya’ potrebbe citare il club torinese in tribunale.

Uno scenario che sulle nostre pagine avevamo già descritto. Tre settimane fa, Calciomercato.it raccontava che Luca Ferrari, avvocato di Dybala, non escludeva la causa civile contro la Juventus. Si tratterebbe di una extrema ratio: l’argentino non vorrebbe arrivare a questo punto, ma la possibilità non è affatto da escludere, anzi. E le anticipazioni di CM.IT trovano conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Ferrari al quotidiano ‘Repubblica’ di oggi.

Dybala e la maxi richiesta di risarcimento alla Juventus: ‘ultimatum’ al club bianconero

“Se entro aprile la Juventus non pagherà, la causa sarà uno scenario non remoto”. Esordisce così il legale della ‘Joya’, sollevato da quest’ultimo dal segreto professionale. Viene ventilata una richiesta di risarcimento danni dalla cifra considerevole.

Ben 54 milioni di euro, sarebbe la richiesta per precisa “responsabilità contrattuale”, e che sarebbe già stata comunicata alla Juventus in una mail risalente all’aprile 2022. Una richiesta che si baserebbe sulla “differenza in 5 anni tra il contratto con la Roma e il contratto non concluso con la Juventus“. Ferrari conferma che Dybala vorrebbe evitare la causa anche per sottrarsi alla tempesta mediatica, ma che se il pagamento degli arretrati dovuti non avverrà, la citazione in tribunale sarà inevitabile, per una causa duplice, ossia “quella per il risarcimento del danno per il rifiuto di formalizzare il rinnovo del contratto, poi il risarcimento per la mancata integrazione del contratto secondo quanto previsto dalle scritture firmate”.

Dybala, spiega ancora Ferrari, non ha mai voluto rinunciare alle famose quattro mensilità, ma non voleva creare tensione con il club e si aspettava il rinnovo, che alla fine non c’è stato. A contratto concluso, l’entourage di Dybala ha chiesto un totale di 5 milioni di euro per “pacificare il risentimento della famiglia nei confronti della società”. Ricevendo in risposta una proposta, ritenuta ‘inaccettabile’ e a quanto riporta Ferrari non formalizzata in forma scritta, di “3 milioni subito o circa 4 milioni entro aprile 2023″. Intanto, lunedì si aprirà la partita a livello penale dell’inchiesta Prisma. La primavera della Juventus si annuncia caldissima in campo e fuori.