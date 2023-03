Caos Conte, nuovo avviso in Inghilterra: cosa sta succedendo

L’allenatore leccese potrebbe lasciare la guida degli ‘Spurs’ in anticipo rispetto alla scadenza del contratto di fine stagione

Prosegue l’assenza di Antonio Conte da Londra dopo lo sfogo contro il club dello scorso weekend. Amareggiato per il pareggio subito in rimonta contro il Southampton, il tecnico leccese non ha nascosto la propria delusione nei confronti della squadra per l’atteggiamento visto in campo nelle ultime settimane.

Complice lo stop di due settimane per via degli impegni delle Nazionali, l’allenatore ne ha approfittato per concedersi un breve periodo di vacanza e tornare in Italia per stare al fianco della famiglia. Un viaggio che in realtà non ha suscitato alcun clamore presso la dirigenza londinese, poiché – come raccontato dal collega Davide Chinellato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play – era stato concordato da diverso tempo.

Com’è noto, infatti, da quando ha accettato l’incarico sulla panchina del Tottenham, Antonio Conte ha deciso di trasferirsi da solo a Londra, mentre la famiglia è rimasta in Italia. Una distanza che il tecnico ha accusato sul piano mentale particolarmente nell’ultimo periodo, come più volte ammesso pubblicamente. Per questa ragione aveva deciso di utilizzare l’attuale finestra dedicata alle nazionali per recuperare del tempo prezioso con la moglie e la figlia.

Calciomercato Tottenham, Conte rimane in Italia: cosa sta succedendo

Anche nella giornata odierna, come riportato in Inghilterra da ‘Sky Sports’, Antonio Conte non si è presentato presso il centro sportivo del Tottenham per dirigere gli allenamenti.

Al posto dell’ex tecnico di Inter e Juventus ci ha pensato il vice Cristian Stellini a guidare la seduta. Va anche ricordato che lo scorso febbraio Conte si era sottoposto ad un intervento chirurgico per un fastidio alla cistifellea, una colecistite. Un problema che ha tenuto l’allenatore italiano lontano dai campi di calcio per qualche settimana, dopo aver sottovalutato inizialmente il percorso post operatorio.

Il suo Tottenham dovrà tornare in campo al termine della sosta, nel match in programma il prossimo 3 aprile contro l’Everton. A prescindere da cosa deciderà il club nei suoi confronti, questa in ogni caso sarà l’ultima stagione di Conte sulla panchina degli ‘Spurs’ a fronte della scadenza del contratto del prossimo 30 giugno 2023.