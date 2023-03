Bocciatura totale per il bianconero: non lo vuole nessuno

Ancora al centro delle critiche l’attaccante della Juventus che sta attraversando un periodo negativo

Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini è tornata in campo per il primo impegno ufficiale del 2023 contro l’Inghilterra. Tra i convocati della selezione azzurra per il doppio impegno valido per la qualificazione all’Europeo 2024 figura l’assenza di Moise Kean, centravanti reduce da un momento poco brillante.

L’attaccante della Juventus ha saltato infatti gli ultimi due impegni di campionato contro Sampdoria e Inter per squalifica. Sanzione che era arrivata in seguito al rosso da record rimediato contro la Roma per il calcione rifilato a Gianluca Mancini. Per questa ragione e non solo, Roberto Mancini ha preferito non convocare il classe 2000, preferendogli la giovane scommessa italo-argentina Mateo Regetui.

Di centravanti si è discusso questa mattina nel sondaggio lanciato sui canali di Calciomercato.it. Ai nostri utenti è stato chiesto su quale centravanti dovrebbe puntare il commissario tecnico Mancini in vista dei prossimi match che porteranno agli Europei del 2024. A vincere il sondaggio è stato Giacomo Raspadori, al primo posto con il 37%. L’attaccante del Napoli non sta disputando una grande stagione e si trova attualmente fuori per infortunio. Alle sue spalle Gianluca Scamacca con il 31%, davanti a Mateo Retegui con il 28%.

Calciomercato Juve, Kean bocciato per la Nazionale di Mancini

L’ultimo posto del sondaggio è stato invece riservato a Moise Kean. Bocciatura totale per l’attaccante della Juventus, votato solamente dal 4% degli utenti di Telegram.

Per quanto riguarda il rendimento in questa stagione dell’ex di Everton e Paris Saint Germain, in 23 presenze di campionato ha timbrato il cartellino in 5 occasioni. Come da accordi con gli inglesi, dopo averlo riportato a Torino in prestito biennale nel 2021, la Juve ha esercitato l’obbligo di riscatto pari a 28 milioni di euro più 7 di bonus.

Una cifra che ha sollevato più di qualche perplessità tra la tifoseria bianconera, alla luce di una seconda stagione ancora non convincente. L’impressione è che, per riconquistare la fiducia del popolo juventino e soprattutto del ct Mancini per tornare in Nazionale, Kean dovrà invertire la rotta già a partire da questo finale di stagione.