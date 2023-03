Bayern, svolta in panchina: Tuchel già a Monaco | CM.IT

Nagelsmann paga con l’esonero la sconfitta col Bayer Leverkusen e i rapporti ormai tesi con la dirigenza. Le critiche dei grandi ex e la scelta di Tuchel

La sconfitta con il Leverkusen pone fine all’avventura di Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano il divorzio imminente con il 35enne, ai bavaresi costato 25 milioni, l’allora prezzo della clausola. Pronto Tuchel, senza squadra da inizio stagione quando fu esonerato dal Chelsea.

Accostato anche di recente alla Juventus, secondo quanto appreso ulteriormente il tecnico tedesco è già in Baviera, pronto a iniziare la nuova avventura. Già domani potrebbe effettuare il primo allenamento, mentre la prima sfida sarebbe contro il Borussia Dortmund, guidato per due stagioni prima del grande salto al PSG.

Nagelsmann si era da tempo messo contro personaggi importanti all’interno del club, ricevendo critiche pesantissime anche da illustri ex del Bayern. Tra questi Lothar Mattheus e Michael Ballack, andato giù duro dopo il ko col Bayer Leverkusen. Ballack ha attaccato Nagelsmann sotto l’aspetto tattico, con la squadra a un certo punto schierata in campo con la difesa a cinque, ma anche per l’esclusione di Muller e la gestione errata di Musiala, mandato in campo seppur non al meglio della condizione fisica. In definitiva, Nagelsmann non da Bayern per Ballack. Nel frattempo la società prendeva la situazione di petto, optando per il cambio.