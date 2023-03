Agente Fagioli: “Per il futuro decisivo Allegri. Del Piero alla Juve…” | ESCLUSIVO

L’avvocato Pasqualin, procuratore di Fagioli, ha parlato a Calciomercato.it del futuro del mediano della Juve di Allegri e di Del Piero

La vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter riportato la Juventus in prossimità della zona Champions. In attesa di capire se riusciranno a vincere anche la partita in tribunale per riavere i 15 punti tolti con la penalizzazione, dopo la sosta per le Nazionali i bianconeri saranno impegnati nel rush finale di stagione tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Tra i protagonisti di questa travagliata annata c’è sicuramente Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001, autentica rivelazione del campionato. In esclusiva a Calciomercato.it, il suo agente ha fatto il punto della situazione: “Non era prevedibile che in questa stagione Fagioli potesse essere già un titolare fisso e diciamo pure inamovibile della Juventus – ha detto l’avvocato Claudio Pasqualin ai nostri microfoni – E’ un ragazzo con tanto talento, ma come per ogni giovane, decisiva è l’opinione dell’allenatore. Sono loro che determinano il futuro di un calciatore e ad Allegri va dato il merito di averlo stimato prima ancora che giocasse in Primavera. Sirene dalla Premier League? E’ ancora presto per parlare di mercato, lui sta benissimo a Torino e penso che la stessa Juve oggi direbbe di no a eventuali offerte”.

Pasqualin è anche lo storico procuratore di Alessandro Del Piero e a Calciomercato.it ha risposto così alla possibilità di un ritorno da dirigente nella nuova organizzazione: “Vediamo come evolve la situazione, ma lui ha sempre dimostrato di essere uno juventino, per cui se dovesse arrivare una chiamata…”.