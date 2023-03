Vlahovic ha una preferenza: la decisione che lo allontana dalla Juventus

La decisione è già stata presa, Dusan Vlahovic ha deciso dove giocare il prossimo anno: per la Juventus le cose sono chiare

Ha ritrovato il gol contro il Friburgo su calcio di rigore, ma Dusan Vlahovic continua a non essere quel bomber spietato che ha spinto la Juve a spendere oltre settanta milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina.

In campionato il gol manca dal 7 febbraio, sei partite senza bucare la rete. Allegri continua ad incoraggiarlo, ma intanto il suo futuro potrebbe portarlo lontano da Torino. La Juventus sarebbe pronta mettersi a trattare davanti ad una proposta di almeno 80 milioni di euro e pretendenti non ne mancano. La Premier League e i suoi ricchi club sono pronti a farsi avanti, ma non ci sono soltanto le inglesi. Come raccontato da Calciomercato.it, Vlahovic è un nome che non è uscito dai radar del Bayern Monaco e che ha il suo seguito anche a Parigi e nella Liga spagnola. Dal canto suo il serbo avrebbe già preso la sua decisione e l’addio alla Juventus è possibile.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: la scelta

Del futuro di Dusan Vlahovic si parlerà a lungo nelle prossime settimane, soprattutto quando sarà chiarito in maniera definitiva cosa attende la Juve nella prossima stagione. Una indicazione di massima arriva però dalla Spagna e non farà piacere ai bianconeri.

Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il numero 9 bianconero è giudicato dal Real Madrid come l’acquisto perfetto per essere il futuro sostituto di Benzema. Un profilo ideale per età, caratteristiche tecniche e prezzo e che avrebbe anche un altro vantaggio: la voglia di Vlahovic di giocare al ‘Bernabeu’. Stando a quanto riportato dalla fonte prima menzionata, il calciatore della Juventus preferirebbe il Real Madrid alle squadre di Premier e sarebbe anche pronto a forzare la mano con la società bianconera per la cessione.

Una situazione in ogni caso di tenere d’occhio nelle prossime settimane e che potrà subire un’accelerata al termine della stagione, anche in relazione a quel che saranno le decisioni extra-sportive sulla Juventus e quindi come andrà a delinearsi la prossima stagione bianconera.