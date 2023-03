Osimhen-Lautaro Martinez, intreccio da sballo: stravolti i piani dell’Inter

L’incontro per Osimhen coinvolge anche l’Inter: l’intreccio con Lautaro Martinez che cancella completamente i gol della Serie A

Il bomber della Serie A: immarcabile Victor Osimhen per le difese della Serie A e non solo. Ventuno gol in venticinque partite in Serie A, quattro in cinque gare di Champions League.

Imprendibile il bomber nigeriano che sta trascinando il Napoli verso una stagione a dir poco esaltante. Lo scudetto sembra a portata di mano e anche in Europa sognare è possibile, soprattutto se l’ex Lille continuerà a mostrare questa incredibile media realizzativa. Con numeri del genere, non è pensabile che il nome di Victor Osimhen passi inosservato ancora a lungo ed, infatti, non sta andando così.

Il nigeriano rappresenta uno degli uomini mercato e la prossima estate è prevedibile un’asta selvaggia per accaparrarsi le sue giocate. I maggiori club europei sono sulle sue tracce anche perché si prevede un mercato all’insegna dei bomber. Ci pensano soprattutto in Premier League, in particolare Chelsea e Manchester United, ma anche il Bayern Monaco, oltre all’immancabile Paris Saint-Germain. Proprio da Parigi arriva la notizia di un incontro che potrebbe rappresentare la svolta per il futuro di Osimhen e che può coinvolgere anche l’Inter.

Osimhen-Psg, lo United dirotta su Lautaro Martinez

Stando a quanto riferisce ‘fussballtransfers.com’, infatti, durante la pausa dei campioni per lasciare spazio alle Nazionali è in programma un incontro tra Luis Campos e l’entourage di Osimhen.

Un faccia a faccia che fa seguito, sempre secondo la stessa fonte, a colloqui molto intensi che vanno avanti ormai da settimane. Il Paris Saint-Germain non avrebbe problemi a sborsare la cifra richiesta da De Laurentiis (di molto sopra ai 100 milioni di euro) e battere la concorrenza inglese. A quel punto i club britannici dovrebbero dirottare le loro mira altrove ed allora il Manchester United potrebbe puntare su Lautaro Martinez. Del resto, il bomber dell’Inter è stato definitivo da una leggenda dei ‘Red Devils’ come Scholes l’attaccante ideale per il gioco di ten Hag. Il club nerazzurro vorrebbe confermare l’argentino in rosa ma una offerta indecente potrebbe stravolgere i piani. Ecco allora l’intreccio servito con Osimhen in Francia e il ‘Toro’ alla corte del manager olandese in Inghilterra. Con la Serie A che in un colpo solo perderebbe i due principali bomber di questa stagione.