Mourinho-Real Madrid, colpo di scena: cosa succede se parte Ancelotti

Lo ‘Special One’ era stato indicato come uno dei principali candidati per la panchina dei ‘blancos’ per la prossima stagione

Crescono giorno dopo giorno i dubbi su quello che sarà il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano, che lo scorso anno è riuscito a trionfare sia in Liga che in Champions League, avrebbe a disposizione ancora un anno di contratto con il club spagnolo.

A rendere incerta la sua presenza sulla panchina ‘blanca’ per la prossima stagione è però la corte serrata della Federazione Brasiliana che lo vorrebbe come nuovo commissario tecnico. A rivelare un importante indizio nelle scorse ore è stato Ederson, l’estremo difensore del Manchester City: “Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao. C’è una grande possibilità che Ancelotti arrivi a fare il ct del Brasile, cercheremo di fare in modo che succeda il prima possibile”.

Dall’altra parte, anche lo stesso Florentino Perez ha iniziato a mettere in discussione l’operato del tecnico italiano in una stagione sin qui poco esaltante. A fronte del -12 in campionato rispetto al Barcellona capolista, il presidente del Real Madrid si aspetta una reazione importante da parte della squadra quantomeno in Champions League, dove la squadra di Carlo Ancelotti sarà impegnata ai quarti di finale contro il Chelsea.

Real Madrid, poker di nomi se parte Ancelotti: smentite su Mourinho

Ad oggi, dunque, sembra probabile che al termine della stagione possa interrompersi la seconda avventura di Ancelotti a Madrid.

Tra i nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane, secondo quanto rivelato da ‘Marca’, va escluso quello di José Mourinho. Lo ‘Special One’ nutre un rapporto costante e cordiale con Florentino Perez e tutta la dirigenza, a tal punto da essere considerato un tifoso ‘madridista’ a tutti gli effetti. Nessuno in casa Real sta però contemplando un ritorno del portoghese in panchina, che va quindi escluso dalla lunga lista dei profili seguiti.

A questo punto, sono quattro i tecnici che potrebbero assumere l’incarico alla guida del Madrid in caso di divorzio con Ancelotti. Iniziamo con i preferiti di Florentino Perez: Raul e Xabi Alonso. Entrambi vengono considerati delle leggende del club e da qualche stagione hanno intrapreso con ottimi risultati un nuovo percorso in panchina. L’ex centrocampista ha già spiccato il volo con delle idee innovative al Bayer Leverkusen, mentre Raul sta impressionando con i giovani del Castilla.

Più suggestivi ed esperti altri due nomi, quelli di Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel. L’allenatore argentino si è preso un anno di riposo dopo essere stato esonerato dal Paris Saint Germain e in Liga ha già allenato l’Espanyol per quattro anni. Il tedesco è un altro tecnico di grandissimo spessore e sarebbe più che entusiasta di sbarcare per la prima volta nel campionato spagnolo.