Ancelotti nuovo ct del Brasile, la clamorosa conferma di Ederson

Il portiere del Brasile e del Manchester City Ederson ha parlato di Ancelotti come nuovo ct verdeoro

Il calciomercato degli allenatori è ormai diventato agitato e movimentato tanto quanto quello dei calciatori. Forse anche di più. Di manager importanti che possono raggiungere grandi traguardi ce ne sono parecchi, con le nazionali diventate ennesima mina vagante. Basti pensare al tira e molla con Mourinho a fine 2022, con il Portogallo che ha provato di tutto per strapparlo alla Roma. Ma senza riuscirci.

Se prima arrivare ad allenare una nazionale era il coronamento di una carriera, l’ultima tappa in cui si metteva in campo tutta la propria esperienza, ora si entra e si esce dalle selezioni con grande naturalezza. Luis Enrique à libero dopo il fallimento nel Mondiale, Martinez è sbarcato sulla panchina del Portogallo, Domenico Tedesco su quella del Belgio. Ovviamente una delle grandi questioni rimane la panchina del Brasile, che Tite ha lasciato dopo la disfatta in Qatar. Il toto-successore è scattato quasi subito, sono stati accostati nomi altisonanti. Mourinho, Ancelotti e Guardiola tanto per dirne qualcuno. Il presidente della federcalcio verdeoro è pronto ad arrivare in Europa per parlare con i pretendenti sulla sua lista. Di questi tre ‘santoni’ del calcio mondiale, uno sembra una pista particolarmente concreta. Parliamo chiaramente di Ancelotti, con la conferma ulteriore da parte del portiere della Selecao Ederson.

Ederson allo scoperto: “Grandi possibilità che Ancelotti diventi ct del Brasile”

Lo stesso Ederson ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dalla partita col Marocco e ovviamente i giornalisti non si sono potuti esimere dalla domanda sul ct. La risposta del portiere del Manchester City è stata una sorpresa, visto che conferma la possibilità del tecnico di Reggiolo.

“Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao. C’è una grande possibilità che Ancelotti arrivi a fare il ct del Brasile, cercheremo di fare in modo che succeda il prima possibile. Mi è stato detto che è eccezionale, che piace a tutti, è un vincente. Vedremo nel prossimo futuro se sarà così. Quello che mi è stato detto di lui è che è un allenatore eccezionale, che benvoluto da tutti nel gruppo. Poi basta guardare il suo curriculum”, le parole di Ederson. Che tra l’altro sfiderà proprio il Real Madrid di ‘Carletto’ nei quarti di Champions League: “Cercherò di eliminarlo così potrà liberarsi subito per il Brasile”. Una battuta, ma come vi abbiamo raccontato anche a inizio febbraio la pista è realissima e la posizione di Ancelotti al Bernabeu non è così salda.

Poi Ederson conclude: “Ho anche parlato con Guardiola, scherzando. Ma ha detto che non c’è questa possibilità perché ha un contratto con il Manchester City. Spero che però annuncino presto questo allenatore, perché ci sono tante speculazioni e anche noi viviamo in questa fase di ansia”.