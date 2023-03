Di Maria vuota il sacco, scelta fatta sul suo futuro: “È qualcosa di unico”

Di Maria senza peli sulla lingua fornisce una chiave di lettura interessante sul suo futuro. Ormai non ci sono più dubbi a riguardo.

Dopo non essere stato neanche convocato in occasione della sfida con la Sampdoria, Angel Di Maria è rimasto in panchina anche contro Friburgo ed Inter. Max Allegri ha infatti deciso di preservare il suo fuoriclasse per gli ultimi impegni stagionali della Juventus prima della sosta. Il tecnico livornese, come ammesso anche davanti alle telecamere, non ha voluto correre rischi, forzando il rientro del “Fideo” dopo le ultime noie muscolari.

Negli ultimi giorni in casa Juventus sono ritornate prepotentemente in auge le voci riguardanti il possibile rinnovo di Di Maria del contratto in scadenza nel 2023. Scenario da monitorare con attenzione in quanto passibile di sviluppi importanti nel corso delle prossime settimane.

L’ex esterno offensivo del Psg, che si è letteralmente preso la Juventus sulle spalle trascinandola a suon di prestazioni esaltanti, è intanto volato in Argentina nel ritiro della sua Nazionale. La Scaloneta, reduce dal successo Mondiale in Qatar, sarà infatti impegnata nelle amichevole contro Panama e Cucaracao del 24 e del 28 marzo. Appuntamenti ai quali prenderà parte anche Di Maria, che in zona mista dopo l’ultimo allenamento ha concesso una breve intervista ai cronisti, nella quale ha affrontato diversi argomenti.

Argentina, Di Maria ha le idee chiare: “Sicuramente continuo con la Nazionale”

Messi e compagni sono stati letteralmente travolti dall’entusiasmo dei propri tifosi. Sono ancora vivide le immagini di Buenos Aires in tripudio all’indomani della vittoria della Francia negli ultimi Mondiali.

Entusiasmo che a distanza di mesi non si è affatto sopito e che continua a sospingere la Seleccion. Di Maria non può non esserne entusiasta: “Vedere la gente così è fantastico, mi ha impressionato: speriamo che domani sia una bella giornata, sarà qualcosa di pazzesco come quando siamo tornati dopo il Mondiale.”

Sul suo futuro: “Sicuramente continuo. Quando vengo qui è qualcosa di unico: questo è il posto più bello dove uno può desiderare di stare. Vogliamo tornare a vincere: arrivano ora gli impegni di Qualificazioni e un’altra Copa America e dovremo farci trovare pronti.”