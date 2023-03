“Una sciocchezza”: Conte in Serie A, la sentenza è definitiva

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato quest’oggi a Tv Play del futuro di Antonio Conte, che potrebbe tornare in Serie A nei mesi a venire

Antonio Conte e un destino che ormai appare segnato. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore sulle pagine di Calciomercato.it, aumenta la probabilità di una separazione tra il trainer salentino e il Tottenham già prima del termine della stagione in corso.

Segno di come ci sia ormai una rottura evidente tra le parti in causa. Da diverso tempo, inoltre, circolano su un possibile ritorno in Serie A di Conte. Oltre alle piste che portano a Juventus e Inter, si è aggiunta di recente anche quella riguardante la Roma targata José Mourinho. Sul tema in questione si è espresso molto chiaramente il noto giornalista e direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “Conte alla Roma è una sciocchezza – ha dichiarato Zazzaroni -. C’è un settlement agreement terrificante, con il club giallorosso che perderà Abraham e Ibanez. Mourinho ha ancora un anno di contratto a 10-12 milioni lordi. Parliamo del più grande allenatore della storia, se va via è per scelta sua. Non credo che la Roma sia nelle condizioni di realizzare un’operazione stile Conte“.

Il collega prosegue: “Non c’è più sintonia tra la proprietà del Tottenham e Conte. Lui ha detto una verità, anche se in modo forte. Il Tottenham in venti anni non ha vinto niente, bruciando anche altri allenatori come Espirito Santo, Pochettino e Mourinho. Non è il Manchester United: ha prestigio, ma con le sue difficoltà. E Conte le ha incontrare tutte queste difficoltà. Lui desidera sempre migliorare, ma il mercato è stato quello che è“.

Inter e Juventus, Zazzaroni a Tv Play su Conte: “Spero che le voci siano speculazioni”

E sul ritorno all’Inter o alla Juventus? “Ora auguro a Conte un anno sabbatico e spero che le voci su Inter e Juventus siano solo speculazioni o supposizioni giornalistiche. L’Inter non ha mai cercato Conte e lui ha lasciato l’Inter perché convinto che non ci fosse la possibilità di migliorare“.

“Perché dovrebbe tornare – ha concluso Zazzaroni –? Per disperazione? In un’Inter che perderà Brozovic, Dumfries e Skriniar. Ogni tanto bisognerebbe riflettere prima di scrivere. Allegri ha fatto molto male in Champions, ma in campionato la situazione è opposta. Il signor Allegri costa ancora 28 milioni di euro. Non credo che la Juventus voglia pagare quei soldi per prendere Conte“.