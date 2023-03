Ultimatum in Champions: esonero immediato senza qualificazione 

Il futuro dell’allenatore italiano in panchina è strettamente legato a quello che sarà il percorso europeo nel mese di aprile

Reduce da un inaspettato flop in campionato, Carlo Ancelotti si giocherà il suo futuro sulla panchina del Real Madrid nel mese di aprile. Il pesante -12 in classifica sul Barcellona, dopo la sconfitta nel ‘Clasico’ del Camp Nou della scorsa domenica, rende quasi impossibile una rimonta dei ‘blancos’ in Liga.

Per questa ragione l’allenatore italiano dovrà gestire al meglio le forze dei suoi ragazzi per cercare di rimanere aggrappato alle ultime due competizioni nelle quali si trova ancora in corsa. Il primo impegno in ordine cronologico sarà quello del 5 aprile, quando il suo Real Madrid dovrà tornare a far visita del Barcellona per la semifinale di ritorno in ‘Copa del Rey’ per cercare di ribaltare lo 0-1 dell’andata conquistato dalla formazione di Xavi.

Gli occhi del presidente Florentino Perez sul lavoro di Ancelotti, però, saranno soprattutto puntati in occasione del doppio confronto dei quarti di Champions League contro il Chelsea di metà aprile. Una possibile eliminazione del Real nella competizione che più esalta la formazione ‘blanca’ potrebbe segnare l’addio del tecnico italiano sulla panchina madrilena, secondo quanto riferito in Spagna da ‘El Nacional’.

Calciomercato Real Madrid, il futuro di Ancelotti si decide contro il Chelsea

Va ricordato che l’allenatore italiano è legato al Real Madrid da un altro anno di contratto e che sulle sue tracce negli ultimi mesi si è fatto vivo l’interesse della Federazione Brasiliana che lo vorrebbe come nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Tite.

Se la prima stagione di Ancelotti dopo il ritorno quasi sorprendente nella capitale spagnola era stata superlativa grazie alla vittoria di Liga e Champions League, quest’anno a mettere il bastone tra le ruote dell’ex tecnico di Napoli e Milan ci sta pensando Xavi.

L’allenatore spagnolo, oltre ad aver accumulato un vantaggio considerevole in campionato, ha già vinto un trofeo lo scorso gennaio alzando la Supercoppa davanti ai rivali del Real Madrid e potrebbe togliersi l’ennesima soddisfazione sulla panchina del Barcellona qualora eliminasse i ‘blancos’ anche dalla Coppa.