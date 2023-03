Salta un’altra panchina: è tutto UFFICIALE

L’ennesimo risultato negativo rimediato in campionato è costato la panchina a Jorge Sampaoli, che da questa mattina non è più l’allenatore del Siviglia. Arrivato il comunicato ufficiale

Arriva un nuovo ribaltone in Liga, dove soprattutto nella parte bassa della classifica non mancano le sorprese e le big in grande difficoltà. La lotta per la salvezza nel campionato spagnolo sta infatti coinvolgendo club di storia e blasone.

Al di là del Valencia, al momento in zona retrocessione, fa storcere il naso soprattutto la situazione del Siviglia, due punti più su e impelagato in una zona di classifica ben lontana dalle aspettative di inizio anno. Gli andalusi lo scorso anno chiusero al quarto posto e in questa stagione hanno giocato anche la Champions League, seppur uscendo immediatamente alla fase a gironi. Era dunque lecito aspettarsi qualcosa di diverso, soprattutto in campionato dal Siviglia che nella prima metà di stagione aveva anche già cambiato guida tecnica con l’esonero di Lopetegui e il ritorno di Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino era subentrato lo scorso ottobre per provare risollevare la squadra dalle parti basse della classifica. Al netto del raggiungimento dei quarti di finale di Europa League, gli ultimi risultati in campionato hanno però rimesso tutto in discussione. L’annata di Liga è da dimenticare ed anche Sampaoli ha chiuso oggi la sua avventura a Siviglia.

Siviglia, disastro in Liga: UFFICIALE risolto il contratto di Sampaoli

Una sola vittoria nelle ultime cinque e la bellezza di tre ko nello stesso lasso di tempo in campionato per il Siviglia che naviga quindi lontanissimo dai piazzamenti europei. Solo due i punti di margine sulla linea di galleggiamento e la necessità di cambiare rotta.

A tal proposito stamattina è arrivato un comunicato ufficiale del club in cui si specifica: “Il Siviglia ha risolto il contratto con il suo allenatore, Jorge Sampaoli, dopo la sconfitta della squadra a Getafe. Il fatto che la squadra non sia riuscita a uscire dalle posizioni più basse della classifica sin dal suo inserimento come allenatore e l’immagine offerta nelle ultime partite hanno portato il club a prendere questa decisione, alla ricerca di una reazione nelle ultime dodici giornate che restano per finire il campionato”. Il club è quindi al lavoro per il nuovo allenatore.