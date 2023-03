Retroscena Ceravolo: “Salas per il giovane Ronaldo, poi…”

Retroscena Ceravolo, ex dirigente della Juventus: “Salas per il giovane Cristiano Ronaldo, perché è saltato tutto”

Alla Palermo Football Conference si parla anche di Juventus, dai temi attuali come il caso plusvalenze e il ricorso al CONI ad importanti retroscena di calciomercato.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Franco Ceravolo, ex responsabile degli osservatori della Juve. Il dirigente di lungo corso ha svelato un curioso retroscena riguardante Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe potuto diventare bianconero molti anni prima: “Ai tempi della Juventus non riuscii a prendere il giovane Cristiano Ronaldo perché Salas rifiutò il trasferimento allo Sporting“. Dietro il mancato arrivo del giovane CR7 c’è dunque stato il no di Salas, come rivelato da Ceravolo.

Retroscena Ceravolo, dalla Juve al Palermo di Zamparini

L’ex dirigente del Palermo nel suo intervento è poi tornato sulla sua esperienza in rosanero, ai tempi di Zamparini.

“Cosa non ha funzionato a Palermo? Sono stato un po’ ingenuo. Zamparini mi ha sempre corteggiato, poi mi ha portato a Palermo offrendomi un contratto molto importante. – ha spiegato Ceravolo – Quando sono arrivato qui mi ha detto “non possiamo spendere un centesimo, dobbiamo mantenere la Serie A”. Mi mandò via ma il Palermo in quell’anno si è classificato nono senza spendere un centesimo”.