Juventus, penalizzazione annullata al CONI: “Non ci sarà nuovo giudizio”

Palermo Football Conference, interviene l’avvocato Castronovo sul caso Juve e il ricorso al CONI. Le sue dichiarazioni

Nel corso della Palermo Football Conference, evento in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e l’Università LUMSA, è intervenuto anche l’avvocato Giovanni Castronovo.

Il penalista si è espresso così sul caso plusvalenze Juve e il ricorso al CONI: “Ci sono elementi per annullare la penalizzazione di 15 punti alla Juventus al CONI senza rinvio per nuovo giudizio. I bianconeri sono stati condannati per una norma che non c’è”. La decisione del Collegio di Garanzia è attesa per il prossimo 19 aprile.

“Non esistono parametri ufficiali per valutare i cartellini dei calciatori. – ha spiegato e concluso l’avvocato Castronovo – Le intercettazioni erano elementi certi, e non nuovi, interpretate in modo arbitrario. Non può essere solo la Juve a pagare. La Procura eventualmente doveva aprire un nuovo procedimento”. Si attendono ora le decisioni ufficiali.