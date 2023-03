Porte girevoli: Onana piace in Premier, ecco 5 nomi per il futuro

André Onana è arrivato all’Inter l’estate scorsa a parametro zero e si è conquistato il posto da titolare. Nel frattempo, arrivano sirene dalla Premier

Arrivato tra un po’ di scetticismo generale, André Onana si è conquistato la porta dell’Inter a suon di ottime prestazioni, scalzando lo storico capitano Samir Handanovic. L’ex numero 1 dell’Ajax, approdato in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto coi ‘Lancieri’, ha spazzato via tutte le nubi che aleggiavano sulla sua testa e si sta rivelando uno dei migliori portieri, non solo della Serie A.

Il 26enne estremo difensore camerunese, che durante i Mondiali disputati in Qatar è stato protagonista di un alterco col commissario tecnico che lo ha portato a salutare in anticipo la compagnia e a dare l’addio alla Nazionale, adesso, come raccontato da Calciomercato.it il 18 marzo scorso, è finito nel mirino di alcuni club della Premier League: il Chelsea di Graham Potter, alle prese con la grana Mendy, e il Tottenham di Antonio Conte, almeno per il momento, e Fabio Paratici, che devono pensare anche al futuro vista l’età, 36 anni, di Hugo Lloris.

Legato all’Inter da un contratto fino al 30 giugno 2027, Onana non è in uscita dal club nerazzurro. Ma un’offerta importante potrebbe far vacillare la dirigenza meneghina, visto che potrebbe rappresentare una plusvalenza piena dopo soli dodici mesi di permanenza. E con Handanovic in scadenza nel giugno prossimo, la porta resterebbe completamente sguarnita. Ecco, dunque, cinque nomi sul tavolo che potrebbero rappresentare idee interessanti per sostituire, eventualmente, Onana.

Onana in Premier, cinque nomi per la sostituzione

Partiamo da un altro calciatore in scadenza di contratto come Inaki Pena. Chiuso da ter Stegen, il 24enne portiere spagnolo ha decisamente voglia di mostrare il suo valore ad alti livelli. Il Barcellona, con cui l’Inter sta parlando di altre operazione come lo scambio Brozovic–Kessie, vorrebbe prolungare col canterano, ma ad oggi non ci sono stati sviluppi in merito.

L’altro nome è quello di Illan Meslier, 23enne portiere francese del Leeds. La squadra inglese sta lottando per conquistare la salvezza, ma un’eventuale retrocessione potrebbe aprire all’addio del calciatore, sotto contratto fino al 2026 e valutato circa 20 milioni di euro. Un investimento per il presente e il futuro. Stessa cifra, milione in più o in meno, che servirebbe per portare a casa uno tra i due migliori portieri italiani: Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. Il primo, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese, è un calciatore di cui si dice un gran bene da anni e adesso, a parte qualche errore alla prima stagione in Serie A, sembra pronto per spiccare il volo. Il calciatore dell’Empoli, invece, è da diverse annate uno dei più positivi tra i pali e sulle sue tracce sono segnalati anche altri club italiani come Juventus e Roma.

Infine, la soluzione d’esperienza, ma anche la più onerosa dal punto di vista dell’ingaggio: David de Gea. Il 32enne portiere del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno ma con opzione di prolungamento per un’altra stagione, guadagna oltre 22 milioni di euro. Di certo, cifre altissime per i club della Serie A, ma spalmando e abbassando l’ingaggio su un contratto lungo, si potrebbe ragionare sulla questione. In ogni caso, è bene ribadire che, allo stato attuale, l’Inter non vuole privarsi di Onana. Ma questi cinque, con tutte le problematiche del caso per lo spagnolo, restano alternative valide in caso di addio del camerunese alla fine della stagione in corso.