Osimhen fa scuola, Milan e Napoli stuzzicate dal nuovo bomber nigeriano

Milan e Napoli pronte a sfidarsi non soltanto sul mercato: c’è il bomber connazionale di Osimhen che intriga Maldini e Giuntoli

Tre sfide sul campo in meno di venti giorni, partite in cui Milan e Napoli si giocheranno molto, soprattutto in chiave europea. Sarà il triplice scontro tra rossoneri ed azzurri ad accendere l’aprile calcistico in Italia con la sfida tra Pioli e Spalletti che partirà dal campionato, alla ripresa della Serie A, e si concentrerà poi sui quarti di finale di Champions.

Un triplice duello tutto italiano che potrà avere un effetto anche sulla pianificazione del mercato estivo. Un mercato che potrebbe vedere Milan e Napoli nuovamente sfidarsi per un bomber, connazionale di Victor Osimhen. Il nome emergente del panorama calcistico internazionale che si è messo in mostra in maniera dirompente nell’ultimo turno delle competizioni europee. Tre gol in rapida successione, una tripletta per far vedere al mondo che in Nigeria non c’è solo il 9 azzurro che sa far gol. Ed allora proprio il Napoli, ma anche il Milan sono stuzzicate dall’idea di portarlo in Italia.

Calciomercato Milan e Napoli, idea Orban per l’attacco

Un attaccante per il Milan è una spesa quasi obbligata considerato che Ibrahimovic potrebbe dire addio a fine stagione e Origi ha reso al di sotto delle attese. Tra i nomi papabili per il progetto rossonero, che si basa anche sui giovani, c’è anche Gift Orban.

Venti anni, alla sua prima stagione al Gent, è stato capace di attirare l’attenzione di diversi club con il suo impatto straordinario con la società belga: dodici gol in dieci partite con sette reti nelle sei presenze in campionato e cinque nelle quattro partite disputate in Conference League.

Un rendimento che potrebbe stuzzicare Maldini ma non solo. Anche Giuntoli e di conseguenza il Napoli potrebbero seguire la crescita di questo attaccante di 20 anni. Dovesse confermare le potenzialità espresse in questi due mesi in Belgio, inevitabilmente il suo nome diventerebbe conteso da diversi club: Milan e Napoli potrebbero essere tra questi.