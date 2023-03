“Manchester City”: l’annuncio in diretta che ‘spaventa’ Allegri

Marco Guidi sul calciomercato della Juventus nella diretta Twitch di Tv Play: “C’è una spada di Damocle che pesa”

Rinnovo sì o rinnovo no? A Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, Marco Guidi è uscito allo scoperto in merito al futuro di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto alla fine di questa stagione.

“Sia il francese che l’argentino vorrebbero prolungare il contratto“, ha detto il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’eventuali firme sono però ‘legate’ “anche al futuro della Juventus”. “In questo momento – aggiunge Guidi – non possono però arrivare a una scelta finale perché c’è una spada di Damocle che pesa”.

Per quanto riguarda Rabiot, “se lui dovesse essere sicuro che il club non sarà punita dalla UEFA, che andrà in Champions League, credo che a quel punto il suo rinnovo sarebbe più probabile. A meno che non arrivi il Manchester City di turno… Il transalpino sogna la Premier League, ma dipende il dove: il Newcastle non sarebbe la stessa cosa rispetto al City”.

Per Di Maria discorso simile: “Si trova bene a Torino e non ci fosse questa incertezza ci sarebbero meno dubbi sul futuro“.

“L’argentino ha solo proposte al di fuori dell’Europa – dice Guidi in conclusione – L’anno prossimo ha la Copa America e ha voglia di restare nel Vecchio Continente“.