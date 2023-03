“Grazie eroe senza mantello”: paura in volo per Ochoa

Già idolo dei tifosi della Salernitana e tra i migliori portieri per rendimento della Serie A, Guillermo Ochoa ha vissuto una disavventura in aereo

Piccolo spavento per Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana convocato dalla Nazionale del Messico per il raduno a Città del Messico.

Il portiere della Salernitana, dopo il pareggio di sabato pomeriggio con il Bologna all’Arechi. si è messo in volo per il Messico, per il raduno della Tricolor. L’esperto estremo difensore dei campani doveva fare scalo a Madrid, ma non è andato tutto per il verso giusto.

L’aereo a bordo del quale viaggiava Ochoa, infatti, è stato oggetto di un guasto di natura meccanica che ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio di emergenza a Maiorca, non senza qualche attimo di paura per i passeggeri, Ochoa compreso.

Salernitana, paura in volo per Ochoa: cosa è successo

Fortunatamente, il pilota è riuscito ad effettuare la manovra di atterraggio, evitando conseguenze ben peggiori per i passeggeri.

Ochoa, che col Messico affronterà Suriname e Giamaica per la Nations League di Concacaf, ha ringraziato via social il pilota dell’aereo, pubblicando una sua foto su Instagram, ribattezzandolo “eroe senza mantello”. Ora gli impegni con la Nazionale, poi Memo tornerà a difendere i pali della Salernitana dopo aver già conquistato il cuore dei supporter granata.