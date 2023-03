Cuore d’oro Ochoa: il gesto del portiere verso un tifoso della Salernitana

Guillermo Ochoa è sempre più protagonista in casa Salernitana: colpo dl mercato invernale, il portiere messicano è diventato l’idolo della tifoseria

Portiere di caratura internazionale e uomo vero: Guillermo Ochoa sta mostrando a Salerno non solo le sue doti tra i pali, ma anche quelle umane, dentro e fuori dal terreno di gioco.

Primo colpo della scorsa sessione invernale di calciomercato della Salernitana, Guillermo Ochoa è diventato già idolo della tifoseria della Salernitana. Finora ha giocato otto partite in granata, ottenendo due clean sheet ed esibendo tutte le sue doti tecniche tra i pali: nonostante i diciassette gol subiti (pesa l’8-2 di Bergamo), Memo si è sempre distinto per livello di prestazioni, contribuendo a conquistare punti pesanti come contro Torino e Monza, rendendo meno pesanti alcune sconfitte, su tutte quella interna col Milan.

A Salerno è scoppiata la Ochoa mania: puntualmente, all’Arechi spuntano bandiere messicane, parrucche ricciolute e addirittura tifosi provenienti dal continente americano per vedere all’opera un vero e proprio idolo del calcio messicano, il cui impatto sul campionato italiano è stato decisamente forte. Ochoa, però, a Salerno sta confermando di essere non solo un eccezionale portiere, ma anche un campione lontano dal terreno di gioco.

Salernitana, Ochoa campione anche fuori dal campo

Nelle scorse ore, infatti, Guillermo Ochoa si è reso protagonista di un lodevole gesto, facendosi apprezzare anche per le sue doti umane.

Su invito di un tifoso granata, Memo ha fatto visita ad un supporter della compagine campana che – per problemi di deambulazione – non può recarsi allo stadio. L’anziano aveva voglia di incontrare e conoscere Ochoa il quale si è recato a casa del tifoso per realizzare il suo sogno. Del resto, nel calcio si può essere campioni in campo e soprattutto fuori.