Effetto Ochoa, la Salernitana arriva in Messico

La Salernitana è in continua crescita, non solo sul campo, ma anche sui social. Anche i suoi giocatori, in particolare Mazzocchi e Dia, hanno ottenuto un notevole aumento dei followers

Dopo il capolavoro Nicola e la salvezza conquistata, i granata hanno attirato ancora di più l’attenzione, non solo quella degli appassionati di calcio, ma anche dei supporters internazionali.

In particolare, l’arrivo di Memo Ochoa nel golfo ha segnato un record di visualizzazioni. La maggior parte di queste provengono dal Messico. Infatti i post che riguardano il portiere sono i più visti e commentati di sempre, superando di gran lunga quello celebrativo post salvezza. Il video di benvenuto di Ochoa ha raggiunto circa 2 milioni di riproduzioni su Instagram e più di 600 commenti. Un exploit anche su Tik Tok. Il club, infatti, conta 249 mila followers, scavalcando i profili di altre squadre come Lazio, Udinese, Monza e Samp.

Anche sulla piattaforma cinese, i tifosi del Tricolor sostengono, a suon di commenti e condivisioni, il loro connazionale. D’altra parte non manca il supporto dei fedelissimi granata per Guillermo Ochoa, infatti la sua permanenza in città ha portato Tequila e Sombreri sulle gradinate dell’Arechi. La maglia numero 13 del portiere, ad oggi, è una delle più vendute in Italia e in Sud America. Un po’ come Maradona a Napoli, Salerno ha il suo nuovo idolo.

