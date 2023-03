Conte al capolinea: “Il suo calcio è finito”. Scelto il nuovo allenatore

Antonio Conte va verso il divorzio con il Tottenham: durissimo attacco all’ex Ct della Nazionale, c’è il nome del nuovo tecnico

Momento difficile per Antonio Conte, con l’avventura al Tottenham dell’allenatore salentino arrivata ormai al capolinea dopo il duro sfogo dei giorni scorsi.

Gli ‘Spurs’ sono stati eliminati dal Milan dagli ottavi di Champions League e rischiano di non qualificarsi in Premier tra le prime quattro in vista della prossima stagione. Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un esonero imminente di Conte da parte del patron Levy, con l’ex Ct della Nazionale tornato nelle scorse ore in Italia approfittando della sosta per le Nazionali. Anche Tony Damascelli si è soffermato sul futuro del tecnico, non usando mezze misure sul conto del tecnico leccese: “Se hai una dignità e vuoi dare un seguito a quelle parole devi rassegnare le dimissioni. La sua accusa in conferenza, il tono, deve portare a una sola conseguenza”, ha sottolineato il giornalista intervenendo come opinionista a ‘Radio Radio’.

Conte lascia il Tottenham, Damascelli attacca: “Ormai è una controfigura”

Damascelli prosegue attaccando Conte: “Guardasse la storia del Tottenham, è come se venisse alla Lazio che ha vinto un solo scudetto di recente. Loro lo hanno assunto per questo, se ti fai raggiungere sul 3-3 dall’ultima in classifica le cose non sono a posto. Il Conte che conoscevamo è finito, il suo calcio finito, ormai è diventato una controfigura. Le cose sono due: o licenziamento o dimissioni. So che Luis Enrique è stato già contattato, c’è buona possibilità che vada in Inghilterra”.