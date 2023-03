Rinnovo Rabiot, ora si può: tutti i segnali che fanno sperare la Juve

Il futuro di Adrien Rabiot resta in bilico, ma gli ultimi segnali fanno ben sperare la Juventus sul rinnovo

Nella Juventus che sta dando vita a una grande rimonta, avvicinando i posti europei nonostante la penalizzazione di 15 punti, ci sono senza dubbio alcuni protagonisti assoluti. La classifica del campo in questo momento dice secondo posto a +4 sulla Lazio e +6 proprio sull’Inter, battuta ieri sera a San Siro.

Una vittoria arrivata tra le polemiche per il presunto fallo di mano di Rabiot che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri, oltre a un altro possibile tocco col braccio da parte di Vlahovic spiegato da Graziano Cesari. Sta di fatto che la Juventus ha rianimato una piazza che dopo la prima parte di stagione e il -15 aveva perso un po’ di spinta. Tra i capo-popolo più inaspettati c’è senza dubbio Adrien Rabiot, addirittura 7 gol in campionato più 2 in Champions. Il ‘cavallo pazzo’ della Juve è ormai un vero e proprio idolo, ieri dopo la vittoria si è affacciato sotto la curva dei sostenitori bianconeri aizzandoli e raccogliendo il loro affetto. Un segnale importante anche in vista del futuro. Rabiot è il simbolo di questa Juventus, da oggetto misterioso e sicuro partente a big imprescindibile e trascinatore. Non a caso i tifosi lo hanno eretto a beniamino, anche se il contratto resta in scadenza a giugno.

Juventus, ecco perché il rinnovo di Rabiot diventa possibile

Fino a pochi mesi fa il suo destino sembrava segnato, soprattutto per il caos societario che metteva e mette tuttora a serio rischio il futuro della squadra. Ora è scoccata la scintilla tra il francese, Allegri che ha sempre puntato su di lui, la società e soprattutto la piazza.

Una commistione di elementi che potrebbe, chissà, condizionare le scelte per il prosieguo della sua carriera. Le richieste d’ingaggio per il rinnovo restano alte, con la Juve che per forza di cose non potrà andare troppo oltre, anche in caso di buone notizie dai tribunali. Intanto la squadra di Allegri sta rimontando, ha messo nel mirino il posto Champions per cui manca ancora tanto ma con questo ritmo non sembra impossibile. La distanza è tanta, il monte ingaggi è alto, quindi al momento lo scenario di un rinnovo resta complicato. A dare un eventuale sprint alla firma con la Juve, sarebbe sicuramente la qualificazione in Champions League (comunque difficile per vari motivi) e il legame instaurato con la piazza.

E magari Rabiot potrebbe decidere di spegnere le sirene inglesi, almeno per ora, o fare come Di Maria che è pronto a restare pure senza Champions. Lo stesso centrocampista francese ha sottolineato alcuni giorni fa quanto stia bene a Torino e ieri sono arrivate anche le parole di Calvo: “Sul futuro stiamo ragionando insieme senza fretta: sappiamo quanto noi ci troviamo bene con lui e quanto lui si trova bene con noi. Sappiamo che ci sono tante incognite dal punto di vista sportivo ed extra sportivo: il verdetto del Collegio di Garanzia sarà importante, poi parleremo con i nostri giocatori”.