Caos Inter-Juve, non solo Rabiot: spunta un altro fallo di mano

Spunta un nuovo fallo di mano che invaliderebbe il gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus

La coda polemica di Inter-Juventus è destinata a non esaurirsi tanto in fretta e ad animare i prossimi giorni, soprattutto considerando la pausa per le nazionali che concederà spazio e tempo in abbondanza. Dopo la bufera per il gol con la Sampdoria viziato da un fallo di mano di Rabiot, la situazione si è ripetuta molto simile ieri nel derby d’Italia.

Sulla rete di Kostic, infatti, nell’azione c’è stato un presunto fallo di mano sempre di Rabiot. Alla fine l’arbitro Chiffi ha convalidato il gol nonostante le proteste animate dei giocatori dell’Inter in campo. La spiegazione è che non ci sono immagini chiare e nitide che portino a dire con estrema certezza se il francese abbia effettivamente toccato o meno con il braccio. E in questi casi resta la decisione del campo presa dal direttore di gara. Sui social nel frattempo, ieri come oggi, si è scatenata la solita bufera. Anche se da alcune angolazioni sembra che Rabiot invece non prenda il pallone con il braccio. Ma in queste ore è spuntata un nuovo dettaglio che renderebbe da annullare il gol vittoria di Kostic.

Inter-Juve, Cesari spiega: c’è un fallo di mano di Vlahovic sul gol di Kostic

Nella trasmissione di ‘Pressing’ in onda ieri sera dopo la partita su ‘Italia 1’, l’ex arbitro e moviolista Mediaset Graziano Cesari ha individuato una irregolarità da parte di Dusan Vlahovic. È stata infatti mostrata un’immagine in cui si evidenzia che il tocco di mano punibile nella stessa azione sarebbe quello dell’attaccante serbo. Vlahovic sembra infatti aggiustarsi il pallone col braccio destro prima di servire Rabiot. Un fallo, quello del bomber bianconero, che anche i giocatori dell’Inter avevano ravvisato in diretta.

Non a caso, spiega Graziano Cesari, lo stesso Barella era sicurissimo di aver visto delle irregolarità e ha detto ai compagni di non preoccuparsi e che il gol sarebbe stato annullato per fallo di mano: “Ci sono immagini per vedere e giudicare, Chiffi aspetta 4 minuti, Barella si avvicina a Chiffi e dice che ce ne sono due di tocchi. Chiffi a quel punto gli dà il fischietto e dice di arbitrare lui“. In ogni caso non è un argomento destinato a esaurirsi in poche ore.